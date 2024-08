Dokonalý odpočinek si můžete dopřát úplně zadarmo. Naučte se to!

Někdy vám drobné věci dokážou s tím, abyste se cítila odpočatá, pomoci víc než luxusní dovolená. Jaké by to mohly být?

„Zavřete oči a dýchejte,“ nabádá nás lektorka jógy, s níž jsem právě docvičila lekci venku v parku. Pouští nám k tomu potichu meditační hudbu a kdo chce, může si spolu s ní pobrukovat. Já to nejsem, ale i tak se úplně odpojuju od světa. Nezavírám oči, naopak zírám. Na letní mraky, na stromy, do trávy, v níž se odrážejí paprsky. Vypínám myšlenky v hlavě, jen sleduju krásu kolem. Je letní podvečer a do uší mi doléhají zvuky z přírody – cvrlikání ptáků, šumění listů v mírném vánku. Oči vnímají barvy, nos posečenou trávu. Vydržím tak skoro deset minut a nechce se mi přestat. Ale lekce končí a já se po těch pár minutách, kdy jsem štronzo, cítím krásně odpočatá…

Sledování paprsků ve stromech

Při procházce a posezení na lavičce v parku nebo v lese v trávě se můžete zahledět do zeleně. Slunce mezi stromy či dopadající do trávy je úplný balzám na oči i duši.

Klidné dýchání

Stačí se posadit tak, aby vám to bylo příjemné. Zavřít oči a začít vnímat dech. Pak si hrát s tím, odkud a kam vám v těle putuje, nezapomenout ho protáhnout od spodní části břicha co nejvýš. Nikam nespěchejte.

Trhání rajčat

Jediné z našich doporučení, při němž se budete trochu hýbat. Stejně jako u plení, sečení trávy… Zahrada sama o sobě je totiž balzám na duši. I když vás z ní bolí záda i ruce. Těšit vás budou výsledky práce, zázraky přírody…

Krátké nicnedělání

Nechci vám naznačit, že byste se měla vyhýbat dlouhodobému odpočinku, pravidelnému spánku, dovoleným. Naopak. Ale zkuste si najít i v každodenním životě čas na krátké odfrknutí. Aniž musíte nutně spát. Koukání do nebe, trhání rajčat nebo lenošení v trávě – přesně to jsou věci, které odborníci považují za mnohem účinnější formu relaxu, než by se nám mohlo zdát.

Tyhle činnosti jsou podle nich dokonce i jistá forma meditace. Jde totiž o to, že při nich prostě vypnete a soustředíte se na nicnedělání. Jen si sama vzpomeňte, jak jste milovala táboráky, pohled do ohně, do zapálených svíček, prostě takové „civění do blba“. A to je občas dobré dělat, abyste dala odpočinout hlavě, která musí denně přijmout tolik informací… Nuže, vzhůru do toho!

Pozorování mraků

Zajímavé, jaké tvary dokáže obloha s větrem vytvořit, viďte? Navíc kombinace nádherně modré a bílé je tak uklidňující… Sledujte, jak mraky mizí a znovu se tvoří, a klidně nakonec zavřete oči.

Pohled do ohně

Je tak uklidňující sledovat plameny ve tmě. Také u toho nemyslíte vůbec na nic? Skvělé! Přesně to je potřeba k tomu, abyste si odpočinuli. Podobně to umějí i plamínky svíčky.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 8/2022"

Text: bla