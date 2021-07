Domácí ledové království: Recept na zmrzlinu, nanuky i mražený dort

Mango oloupejte a dužninu pokrájejte. Smíchejte s pomerančovou šťávou, 1 lžící limetkové šťávy, 2 lžícemi cukru, kokosovým mlékem a zakysanou smetanou. Rozmixujte. Borůvky rozmixujte se zbytkem limetkové šťávy a cukru a vmíchejte 3–4 lžíce mangového pyré. Do formiček rozdělte borůvkové pyré, na něj pyré mangové a zapíchněte špachtle. Dejte na 2 hodiny do mrazáku, pak posypejte kokosem a mrazte další 2 hodiny.

Zmrzlinový cheesecake

forma o průměru 20 cm, příprava: 35 minut + mražení

40 g vlašských ořechů, 50 g ovesných sušenek, 2 lžičky sezamu, 50 g rozpuštěného másla, 1 banán, 200 g bílého jogurtu, 200 g mascarpone, 50 g krupicového cukru, 300 ml smetany ke šlehání, 150 g malin, 150 g třešní, 1 broskev

Dno formy vyložte pečicím papírem. Ořechy a sušenky rozmixujte, vmíchejte sezam podrcený v hmoždíři a zalijte máslem. Udusejte na dno formy. Banán rozmixujte a smíchejte s jogurtem, mascarpone a cukrem. Vmíchejte i dotuha vyšlehanou smetanu. Maliny omyjte, třešně vypeckujte (pár jich nechte na ozdobu). Broskev nakrájejte na měsíčky, asi třetinu hodně najemno. Polovinu smetanové směsi naneste do formy, na ni rozprostřete ovoce, překryjte zbytkem krému a dejte na 5 hodin do mrazáku. Dort vyjměte a nechte 20 minut povolit, mezitím vložte do mrazáku ovoce na ozdobu. To potom rozložte na povrchu. Ihned podávejte.