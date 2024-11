Králem svátečních likérů bývá vaječný koňak

Dělá se snad v každé rodině, všichni ho znají a jeho chuť ke svátkům patří. V každé rodině se dělá trochu jinak, základ je všude stejný: vaječné žloutky, kondenzované mléko, cukr a rum, poměr surovin je podle zvyklostí v rodině.

První likéry se objevily v Itálii už ve 13. století, byly sladké, polosladké i ovocné (ratafie). Nejstarší vyráběnou značkou je Benediktinka (1510), dle receptu benediktinského mnicha. Od roku 1575 holandská rodina Bolsů vyrábí mnoho variant likérů pod značkou Bols.

U nás rod Becherů v Karlových Varech vyrábí od roku 1817 likér Becherovku obsahující 32 druhů bylin a koření. Recept je i dnes tajný, zná ho jen jeden člověk.

Vánoční medový likér

Medový likér nejenže výborně chutná, ale má i nesporný přínos pro zdraví v zimním období. Kromě medu jsou v něm citrony, zázvor i hřebíček, tedy vše, co dokáže zatočit s viry a bacily.

Ingredience:

1 hrnek tekutého medu (čtvrtlitrový)

½ litru rumu

3 citrony

5 dkg

2–3 hřebíčky, půlka badyánu, půl lžičky skořice (nebo asi 5cm kousek kůry), kousek zázvoru

Do tekutého medu přijdou na plátky krájené citrony (kůru můžete ponechat, v horké vodě kartáčkem očištěnou), přidejte rozkrájený zázvor a nechte dva dny ležet. Potom zahřejte (ne víc jak padesát stupňů, jen aby se med rozpustil), přidejte koření a nechte pár hodin louhovat. Pak smíchejte s rumem. Řádně promíchejte a přes síto slijte do lahve, do níž jste dali na dno kousek skořice, plátek citronu a malý špalík zázvoru. Lahev uzavřete a nechte zhruba týden ležet, občas můžete protřepat.

Čokoládový likér

Potěší všechny milovníky čokolády, za předpokladu, že použijete k výrobě kvalitní čokoládu, je jedno zda tmavou, bílou, hořkou nebo mléčnou, záleží jen na vaší chuti.

Ingredience:

4 dcl smetany ke šlehání (šlehačky)

½ dcl trvanlivého plnotučného mléka

10 dkg moučkového cukru

10 dkg čokolády

2 dcl alkoholu (žitná 32%)

2 kávové lžičky skořice (může být i perníkové koření)

Svařte společně mléko a smetanu na mírnějším ohni, přidejte čokoládu a za stálého míchání rozpouštějte. Pak vmíchejte cukr a skořici (koření) a nechte vychladnout. Nakonec vmíchejte alkohol a nechte pár dnů uležet.

Karamelový likér

S jemnou karamelovou chutí se hodí i jako poleva na zmrzlinu. Pokud oddělíte část před přidáním alkoholu, pak je vhodný na zmrzlinu i pro děti.

Ingredience:

1 plechovka kondenzovaného karamelového mléka

½ litru smetany ke šlehání

4 dcl alkoholu (brandy)

1 polévková lžíce instantní kávy rozpuštěná v horké vodě

Pokud nemáte přímo karamelové mléko, pak uzavřenou konzervu kondenzovaného mléka vařte dvě až tři hodiny ve vodní lázni mírným varem, mléko zkaramelizuje. V míse smíchejte mléko s brandy a kávou, přidejte smetanu a dobře promíchejte. Nemusí dlouho ležet, vydrží asi dva týdny.

Používejte vždy kvalitní suroviny, alkohol od 30 do 60% , promíchávejte metlou, cedit lze přes husté síto nebo plátno

Kokosový likér

Kokosové mléko je běžně k dostání, takže by neměl být problém ho do likéru použít. Nahrazovat se nedá, ani zvýšit podíl smetany a strouhaného kokosu, vyšlo by jiné pití (i když by mohlo být dobré).

Ingredience:

4 dcl kokosového mléka

4 dcl smetany ke šlehání

12 dkg strouhaného kokosu

10 dkg moučkového cukru

maximálně 150 ml bílého rumu

Strouhaný kokos povařte krátce v kokosovém mléku, rozmixujte a přidejte smetanu, cukr a bílý rum (dle chuti). Přeceďte přes husté síto, co zbyde v ceníku (kokos), můžete použít do nepečeného cukroví.

Bailey´s likér

Výborný doplněk do kávy, ochutnejte, určitě si plnou a vyváženou chuť tohoto likéru zamilujete.

Ingredience:

7 dcl slazené salko

3 dcl šlehačky (smetana 33%)

4 dkg čokolády

1 kávová lžička instantní kávy

½ kávové lžičky vanilkového extraktu

1 polévková lžíce vody

Vše rozmixovat (čokoláda rozehřátá v mléce), dát do lahví, k použití druhý den. Vydrží vám dva měsíce.

Na likéry můžete použít jakýkoli čistý kvalitní alkohol, rum přidává barvu a trochu ovlivní chuť svou příchutí.

Zázvorový likér

Tenhle likér je úplný životabudič, s výbornou chutí a výbornými léčivými účinky při nachlazení.

Ingredience:

½ kg oloupaného zázvoru

5 citronů

150 ml vodky

10 polévkových lžic medu

Zázvor najemno nastrouhat a smíchat s citronovou šťávou. Nahřátý tekutý med přimíchat, nakonec přidat alkohol. Likér vydrží půl roku, případná usazenina ze zázvoru není závada.

Skořicový likér

V zimním období není nouze o nachlazení, hodí se proto nějaký dobrý lék, který opravdu účinkuje. Možná vás postaví na nohy právě skořicový likér, snad nejjednodušší na přípravu.

Ingredience:

½ litru sherry

1 kávová lžička mleté cejlonské skořice

½ kávové lžičky mletého hřebíčku

½ kávové lžičky mletého muškátového oříšku

Nejen na bolení v krku, i jako přídavek do kávy se skořicový likér hodí. Vydrží několik týdnů (pokud ho nespotřebujete dřív).