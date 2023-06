Domácí pizza jako z pizzerie: Tyto recepty zvládnete sama a navíc si pochutnáte!

Dáme péct na co nejvyšší teplotu, my troubu necháme pořádně dlouho předehřát, ať je trouba maximálně horká. Pečeme cca 10 minut. Hotovou pizzu přelijeme pestem a ozdobíme čerstvou bazalkou.

Rajčatový základ je jednoduchý. Pasírovaná rajčata dáme do menšího hrnce a na mírném ohni z nich necháme odpařit vodu. Až budou zredukovány, přidáme oregano, sůl, pepř a prolisovaný česnek. Promícháme a omáčka je hotová. Necháme vychladnout. Po vychladnutí potřeme na připravené těsto a poklademe hrubé kousky mozzarelly.

Do misky dáme vodu a droždí a připravíme si kvásek. Po pár minutkách přidáme zbylé ingredience na těsto (mouku, olivový olej, sůl, oregano), důkladně promícháme a necháme kynout cca 40 minut. Po vykynutí si těsto vybereme na pomoučený vál, rozdělíme na dvě části a vytvarujeme kruh.

Droždí rozpustíme ve 300 ml vlažné vody. V míse smícháme mouku se solí a do středu vlijeme rozpuštěné droždí s olejem. Vypracujeme hladké těsto, které zpracováváme alespoň 10 minut, poté rozválíme do kruhového tvaru pizzy.

Cuketová pizza bez mouky

Suroviny

Na těsto

3 menší cukety

1 vejce

2 stroužky česneku

sůl

pepř

lžička oregana

50 g parmezánu

Na oblohu

rajčatová omáčka

mozzarella či jiný sýr

čerstvá bazalka

Postup

Cukety nastrouhejte najemno, dejte do mísy, posypejte lžičkou soli a nechte 10 minut odležet. Když cukety pustí vodu, dejte dužinu do plátýnka a vymačkejte z ní všechnu vodu. Poté vsypte cuketu opět do mísy a přidejte vajíčko, prolisovaný česnek, pepř, oregano a nastrouhaný parmezán.

Z těsta vytvarujte na plechu s pečicím papírem 2 velké placky, které rukama pořádně upěchujte. Pečte při 200 °C dvacet minut, dokud okraje pizzy nezezlátnou.

Upečenou pizzu potřete rajčatovou omáčkou ochucenou solí, oreganem a prolisovaným česnekem, navrch pak dejte sýr, a ještě na několik minut pizzu vraťte do trouby, dokud se sýr nerozteče.