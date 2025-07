Sójové mléko

Suroviny

100g sójových bobů

voda

sladidlo (jakýkoli přírodní sirup dle chuti: agávový, kokosový, datlový, rýžový… případně xylitol či stévie)

Postup

Do misky si odvažte 100 g sójových bobů, zalijte je studenou vodou a nechte přes noc namočené (zvětší objem a nasají vodu). Poté sceďte a boby vložte do mixéru, dolijte 1 l vody. Dá se použít i metoda hrníčků: 1 hrnek bobů a 4 hrnky vody.

Mixujte alespoň 5–6minut, dokud se nevytvoří pěna a nevznikne jemná hladká směs. Obsah mixéru přelijte do hrnce a na mírném ohni (nižší teplotě) postupně vařte asi 15–20 minut. Pěnu, která se začne tvořit, občas odstraňte.

Při vaření můžete přidat nějaké sladidlo, aby bylo mléko sladší, výborný a zdravý je agávový sirup.

Po „uvaření“ sceďte přes jemné sítko nebo látku, ale zafunguje prakticky cokoli na scezení hrubších částí. Pak už je sójové mléko hotové, stačí jej nechat vychladit a ideálně ve skleněné nádobě vložit do ledničky, kde vydrží čerstvé 2–3 dny.

Potřebují děti kravské mléko? Podívejte se na video:

Zdroj videa: CNC

Ovesné mléko

Suroviny

120 g ovesných vloček (dají se kombinovat různé druhy)

200 ml vroucí vody

sůl

1 l vody

Postup

Vločky zalijte 200 ml vroucí vody, přidejte špetku soli a dejte na 15 minut stranou. Vločky sceďte a zbylou vodu vylijte. Vločky přemístěte do výkonného mixéru, přidejte další asi 1 litr vody a mixujte 1,5–2 minuty dohladka.

Až budou všechny vločky rozmixovány, přelijte mléko do sklenice. Skladujte maximálně 3–4 dny v ledničce. Pokud chcete mít mléko bez kousíčků, stačí ho 2–3× přecedit přes bavlněnou utěrku.

Mandlové mléko

Suroviny

300 g mandlí

2 l vody

Postup

Mandle zalijte v misce ½ l vody a nechte přes noc namáčet. Pak sceďte přes cedník a propláchněte pod tekoucí vodou. Vložte do mixéru spolu s 1 ½ l vody a důkladně rozmixujte. Cedník vyložte plátýnkem a postavte jej do větší mísy. Mandlové mléko pomalu vlijte do cedníku. Plátýnko s mandlovou drtí pak ještě do mísy vymačkejte. Mléko přelijte do láhve a podávejte nebo uložte do chladničky.

Rýžové mléko

Suroviny

100 g syrové jasmínové rýže

500 ml vody

špetka soli

cokoli na doslazení (med, sirup, sladidlo)

Postup

Rýži propláchněte v cedníku a pak ji na 24–30 hodin namočte do studené vody. Po uplynutí této doby ji sceďte a rýži propláchněte. K propláchnuté rýži dejte 500 ml čerstvé vody. Přidejte špetku soli a sladidlo podle chuti.

Pak směs rozmixujte dohladka, doplňte ještě 500 nebo 600 ml vody a sceďte přes plátno. Rýžové mléko uchovávejte v chladu (v ledničce vám pár dní vydrží) a před každým použitím ho dobře protřepejte.

Konopné mléko

Suroviny

50 g neloupaných konopných semínek

1 kousek sušené datle

350 ml vody

1 lžička vanilkového extraktu

Postup

Konopná semínka, datle a vanilkový extrakt rozmixujte dohladka společně s 350 ml vody. Mléko minimálně dvakrát přeceďte přes sítko a čistou utěrku. Hotové mléko nalijte do skleněné uzavíratelné nádoby a skladujte v ledničce, kde vydrží asi týden.

Zdroj: autorský článek, recepty.cz, allrecipes.com, food.com