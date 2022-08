Domácí sušení rajčat – jak na to?

Pokud vás zajímá, jak si doma usušit rajčata tak, abyste si na nich pochutnali po celý rok, máme pro vás pár dobrých rad a tipů, jak na to…

Sušička nebo trouba

Jestliže máte zrovna velký nadbytek rajských a nevíte co s nimi, nejlepší způsob, jak je využít, bude vysušit je. Pokud máte speciální sušičku, máte vyhráno, pokud ne, bude ideální sušit rajská jablka v troubě. Tato technika je nejčastěji využívaná šéfkuchaři, ale je dost jednoduchá i pro sušení v domácích podmínkách.

Vše, co potřebujete, je pečení rajčat po několik hodin za nízké teploty. Tento proces odstraní nadměrnou vlhkost a koncentruje jejich chuť. Rajčata jsou po této proceduře přitom jemná a vláčná.

Cherry napůl nebo i v celku

Sušení v troubě horkým vzduchem funguje pro všechny typy rajčat, ale zapamatujte si pár tipů, s nimiž bude konečný výsledek mnohem lepší. Malé druhy jako cherry, amor, oválná nebo datlová rajčátka se buď krájejí na půl, anebo se mohou nechat v celku. Mají intenzivní nasládlou chuť a obsahují malá semínka. Začerstva bývají křupavá a více se hodí do studených pokrmů, salátů a zeleninových mís.

I při sušení chceme zachovat jejich chuť, proto je možné sušit je v celku. Mají tenkou slupku, která při příliš vysoké teplotě praská. Žlutá a oranžová cherry rajčata se často nesuší, protože mají proti ostatním druhům velmi jemnou chuť. Větší druhy rajčat rozkrájejte na půlky nebo čtvrtky, případně na tenčí plátky, pokud je máte raději křupavější. Výborně se hodí jak zcela obyčejná rajčata, tak soudková nebo kumato rajčata.

Normální rajčata mívají různé velikosti, mají tvrdší slupku a poměrně vodnatou dužninu. Bývají voňavá, šťavnatá a chutná a hodí se snad pro všechny úpravy jak zastudena, tak zatepla. Soudková rajčata jsou masitější, méně šťavnatá a s malým množstvím semínek. Hodí se hlavně k tepelné úpravě, protože si stále drží svůj tvar. Výborně chutnají například v leču. Také se z nich díky jejich vlastnostem dělají různé protlaky a čatní. K sušení jsou asi ze všech druhů rajčat nejvhodnější. Velmi neobvyklým druhem jsou kurto rajčata. Mají nezvyklou zelenou až hnědou barvu. Ke konzumaci jsou vhodná v kterémkoli stadiu dozrávání. Mají vysoký obsah vitaminu C. Jsou velmi aromatická, šťavnatá a svěží.

Jak na sušení

Pro sušení je lepší vybírat přezrálé kousky, které už nejsou z estetických nebo chuťových důvodů vhodné třeba do salátů nebo k běžné konzumaci. Mohou být měkké a vodnaté, to vůbec nevadí. Rajčata vyskládejte na plech, nejlépe vyložený pečicím papírem, a posypte bylinkami a solí podle chuti. Nejlépe se hodí bazalka, oregano nebo rozmarýn, pro pikantnější chuť mletý pepř. Pokud přidáváte čerstvé bylinky, pamatujte, že budou hotové dříve než rajčata. Zhruba za tři čtvrtě hodiny.

Abyste předešli jejich spálení a zhořknutí, přidejte je až později. Jestli máte raději sladší chuť rajčat, nebojte se je posypat špetkou cukru. Troubu předehřejte na 120 stupňů Celsia. Pečte do té doby, dokud z rajčat teče šťáva, většinou to bývá přibližně čtyři hodiny. Nesnažte se proces urychlit zvýšením teploty, slupky rajčat akorát začnou praskat a dužnina se bude vařit místo sušení. Jejich struktura se naruší a už nebudou vláčná a pružná, ale kašovitá. Doba pečení záleží na typu vaší trouby a v podstatě i na vaší chuti – jen vy víte, jestli je chcete mít vláčná, nebo křupavá. Čím déle se rajčata pečou, tím intenzivnější bude jejich chuť.

Když jsou hotová podle vašich představ, vyndejte plech a vyčkejte, až vystydnou. Když jsou studená, je načase je uskladnit. Můžete je dát do pytlíku nebo krabičky a zamrazit je. Máte jistotu, že je nenapadne žádná plíseň. Jinak je lepší skladovat je na chladnějším místě. Nejlepší volbou, jak skladovat sušená rajčata po delší dobu, je naložit je do oleje, nejlépe olivového. Naskládejte je do sklenice a pro ještě lepší chuť můžete přidat různé bylinky nebo třeba česnek či feferonku, které lze sušit zároveň s rajčaty. Budou mít také intenzivnější chuť a aroma a konečný výsledek bude stát za to.

Dobré, lepší, nejlepší…

Sušená rajčata jsou oblíbenou ingrediencí hlavně v italské a středozemské kuchyni. Na rozdíl od čerstvých rajčat mají opravdu plnou intenzivní chuť. Můžete z nich třeba uvařit skvělou omáčku na těstoviny anebo se hodí k masu. Výborně také chutnají v salátech, rizotu, sendviči nebo třeba na pizze. Můžete je ponechat v celku nebo nakrájet na malé plátky pro lepší konzumaci a rozprostření chuti.

Využijete je i k přípravě masa nebo ryb. Pokud maso nakládáte, pár najemno nakrájených rajčat ještě vylepší jeho chuť! Vyzkoušejte například pečeného nebo grilovaného pstruha, kdy dovnitř mimo koření přidáte dvě sušená rajčata v celku. Jejich chuť se během pečení uvolní a provoní celou rybu. Nakonec se může hodit i olej z naložených rajčat, můžete ho používat třeba do salátů.