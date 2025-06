Nejlepší letní ochlazení: Vyrobte si doma tu nejlahodnější zmrzlinu!

Máloco dokáže v horkých dnech osvěžit a zároveň potěšit chuťové pohárky tak, jak to umí zmrzlina. Ne vždy se nám ale chce pro ledově sladkou lahůdku běžet do cukrárny. Není ale problém si ji vyrobit doma! Jak na to?

Jogurtová zmrzlina s jahodami

Suroviny 4 porce

400 g jahod

0,50 l smetany ke šlehání

400 g bílého jogurtu, velký kelímek

1 ks vanilkového cukru

cukr podle chuti

Postup

Smícháme jogurt s ušlehanou smetanou, osladíme podle chuti. Pak přimícháme jahody, které jsme rozmačkali vidličkou. Dáme zmrazit.

Čokoládová zmrzlina

Suroviny 4 porce

50 ml mléka

3 lžíce moučkového cukru

1 balení vanilkového cukru

250 g měkkého tvarohu

150 g zakysané smetany

5 lžic kakaa

Postup

Připravíme si misku, lžíci a suroviny. Do misky dáme vanilkový cukr, moučkový cukr, kakao a zamícháme. Po zamíchání přidáme měkký tvaroh a zakysanou smetanu. Vše pořádně zamícháme. Jde-li směs hůř rozmíchat, přidáme mléko. Máme-li hotové, dáme do nádoby na zmrzlinu a dáme zmrazit. Počkáme do druhého dne a můžeme podávat...

Vanilková zmrzlina

Suroviny 10 porcí

1 ks vanilkového pudinku

2 ks vanilkového cukru

1 ks vejce

250 ml smetany ke šlehání

250 ml polotučného mléka

50 g moučkového cukru

50 g čokolády

Postup

Začneme tím, že si v mléce uvaříme pudink, do kterého přidáme vanilkový cukr a moučkový cukr. Do hotového pudinku přidáme žloutek a smetanu, vše důkladně promícháme.

V misce si ušleháme tuhý sníh, který přidáme do pudinku. Na závěr přidáme nastrouhanou čokoládu podle chuti, někdy přidávám i strouhaný kokos nebo trošku rumu na zvýraznění chuti.

Borůvková zmrzlina s limetkou

Suroviny

2 ks limetky

130 g borůvek

140 g ideálně hnědého krupicového cukru

200 ml kokosového krému

280 ml smetany ke šlehání

Postup

Kůru z jedné limetky nastrouháme najemno a z obou limetek vymačkáme šťávu. Vlijeme ji do kastrůlku a spolu s cukrem zahříváme, dokud se cukr nerozpustí. Přisypeme borůvky a dvě minuty povaříme, až začnou slupky praskat.

Svařené borůvky vlijeme do misky, nejlépe plastové, a přidáme k nim kokosový krém. Smetanu ušleháme do polotuha a lehce ji vetřeme k borůvkové směsi. Misku vložíme na hodinu do mrazáku. Směs by měla v téhle fázi promrznout asi tři centimetry od okrajů.

Vyjmeme z mrazáku a prošleháme, nejlépe pomocí metly, až bude hmota hladká a krémovitá. Vložíme na další hodinu do mrazáku a opět prošleháme. Potom hmotu vložíme do pevné krabice s víkem a necháme vymrazit. V mrazáku by měla zmrzlina bez problému vydržet zhruba měsíc.

Před podáváním ji ponecháme půl hodiny při pokojové teplotě a podáváme ozdobenou čerstvými borůvkami a skrojky limetky.

Meruňková zmrzlina

Suroviny

250 g měkkých meruněk

300 g cukru

250 g bílého jogurtu

500 ml mléka

500 ml sladké smetany

meruňkovice Rudolf Jelínek

Postup

Meruňky omyjeme, vypeckujeme, přilijeme meruňkovici (podle chuti) a rozmixujeme.

Do hlubší nádoby nalijeme mléko, přidáme cukr, sladkou smetanu a rozmixované meruňky s meruňkovicí, vmícháme bílý jogurt a za častého míchání směs na mírném plameni zahříváme – nesmí se vařit!

Pak necháme vychladnout, přendáme do vhodné nádoby a za občasného promíchání zamrazíme.

