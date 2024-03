Domov podle znamení. Lvi milují luxus, Panny si ujíždějí na dekoracích a u Váh to vždy voní

RYBY (21. 2. až 20. 3.)

Milují vodu a vše, co s ní souvisí! V bytě by určitě uvítaly nějaký keramický vodopád, uměle vytvořené jezírko s fontánou a podobně. Neměly by chybět vůně jasmínu a mořské soli. Vyhýbají se ale kovu a umělé hmotě. Nejvhodnější barvou pro ně je bílá. Jejich psychiku narušuje šedivá a červená.

BERAN (21. 3. – 20.4.)

K jeho životu se hodí červená barva, ale i všechny pastelové odstíny. Nábytek miluje s čistými a jasnými konturami. Beran reaguje velmi citlivě na severní stranu – jeho ložnice by rozhodně neměla být otočená tímto směrem. V nejhorším případě by tam mohla být situovaná kuchyně nebo koupelna…

BÝK (21. 4. – 21. 5.)

Býci mají ze všeho nejraději pohodlí a měkké tvary, teplé odstíny žluté a hnědé barvy s výrazným kontrastem bílé. Pro své pohodlí potřebují pocit útulnosti. „Srdcem“ bytu by měla být kuchyně. Tu je v případě znamení Býka nejlepší směrovat na východ. Už snídaně za slunečního světla dělá lidem narozeným v tomto období dobře na duši.

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.)

Blíženec je velmi společenský, má hodně přátel, kteří si u něj doma doslova podávají kliku od dveří! Proto by v jeho bytě nebo domě rozhodně neměl chybět prostorný pokoj pro hosty. K tomu pak pastelové, teplé barvy – zejména žlutá, oranžová a veselé, malované obrázky. Byt by měl být vzdušný, jednoduše zařízený, orientovaný na východ.

RAK (22. 6. – 22.7.)

Žluté ostré hrany, spíše dřevo, přírodní materiály, květinové vzory a živé květiny, to vše najdeme u Raka doma. V bytě miluje vůni fialek a růží. Jeho dům nebo byt by měl být orientovaný na jih. Rak by měl pamatovat i na to, že se mu bude nejlépe usínat hlavou směrovanou na sever!

LEV (23. 7. – 22. 8.)

Jeho byt by měl být zdrojem vitality a zdraví. Rozhodně by mu neměla chybět vzdušnost. Zařízení nemá rád „přeplácané“, upřednostňuje spíše jen několik kusů luxusního nábytku nejlépe doplněných originálními artefakty. Dominovat by mělo dřevo, kámen, hodně skla a hodně světla. Má rád svítilny, lustry a svíčky. Jeho slabůstkou je koupelna a vůně jasmínu.

PANNA (23. 8. – 22. 9)

Panny mají rády ruční práce a byt zařízený nábytkem a vyzdobený dekoracemi a jinými „okrasami“, které sami vyrobí. Naopak nesnášejí bytové doplňky z kovu nebo z plastu. Centrem obydlí a zárukou pohodlí je po Panny krb – to je pro ně záruka vitality.

VÁHY (23. 9. – 23. 10)

Váhy potřebují pocit jedinečnosti a originality. Jejich doménou je vůně, krása, barevnost a kvalita. Těžké závěsy, krajkové záclony, orientální květinové vzory, ale i ostré hrany, tyrkysové odstíny, tlumená světla a velká zrcadla. To vše dohromady pro ně vytváří příjemný domov.

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11)

Byt lidí, kteří se narodili ve znamení Štíra, musí být zařízený v poklidném stylu. Nejlépe v černobílé kombinaci, ideálně pak s červenými doplňky, které jej oživí. Důležitý je i pohodlný nábytek. Žaluziím a mohutným závěsům by se měli raději vyhnout. Potřebují mít totiž pocit volnosti a cítit bezproblémové proudění vzduchu.

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.)

V bytě Střelců vládnou většinou oranžové a žluté barvy. Příbytek nasměrovaný na jih nebo na jihovýchod by měl mít dominantní velký obývací pokoj. Střelec je schopný tento prostor zvětšit i na úkor ložnice. Je totiž společenský, miluje život, hudbu, masivní nábytek, vůni lesa a eukalyptu.

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.)

U tohoto znamení platí více než u jakéhokoli jiného: můj dům, můj hrad. Potřebuje intimitu, byt zařízený v konzervativním stylu, dřevěný nábytek v kontrastu se dřevem, výrazné dekorace, odstíny fialové a vůni levandule… Byt by měl rozhodně být situovaný na jih.

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.)

Potřebuje moře volného prostoru pro pocit volnosti, lehkosti a svobody. V bytě nesmí chybět veliký jídelní stůl. Vodnář má rád přírodní motivy a materiály. Jeho dominantou je kuchyň a pohodlná pohovka k sezení. Vyhovuje mu východní a jižní strana. S oblibou se obklopuje množstvím květin, miluje teplé barvy a opiové vůně.