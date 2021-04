Dopřejte prostor partnerovi i sobě: V čem vám volnost ve vztahu prospěje?

Jakmile se rozhodnete, že budete sem tam s partnerem trávit odděleně i několik dní, je jasné, že je potřeba si navzájem důvěřovat. Pokud máte pocit, že svého milého uhlídáte jenom tehdy, když se od sebe nehnete na krok, je jasné, že mu příliš nevěříte. Je proto na čase na tom začít pracovat a právě chvíle, které budete trávit odděleně, vám v tom mohou pomoct. Zkuste myslet na to, že i váš partner musí důvěřovat vám. Jestli s tím on nemá problém, dejte šanci i vy jemu!

Trávíte-li spolu veškerý čas a vše podnikáte společně, může se stát, že mezi vámi dřív nebo později začne váznout komunikace. Není také divu, že není moc témat na povídání, když jste u všeho vždy spolu. Jakmile ale začnete mít každý svoje zážitky, každodenní komunikace se osvěží a vy se vyhnete tomu, že by se vám do vztahu vkradla nuda.

Na co si dát pozor?

Hlídejte si, abyste to s tím poskytováním volnosti navzájem nepřehnali. Je dobré mít od sebe čas od času oddech, odděleně strávené chvíle by však neměly výrazně převyšovat ty společné. Pak by se také mohlo stát, že se najednou odcizíte. Poskytování prostoru tomu druhému by také nemělo vypadat tak, že váš partner vyrazí na víkendovou pařbu s kamarády, zatímco vy budete sedět doma a nudit se nebo naopak vy podniknete výlet do wellness a váš partner zůstane doma sám. Dbejte vždy na to, aby společný program i oddělené strávené chvíle vyhovovaly vám oběma.