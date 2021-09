Dopřejte si v posteli romantické chvíle: Jaké polohy jsou pro to ideální?

I když se často říká, že misionářská poloha je nudná, mnozí na ni nedají dopustit, a to oprávněně. Tato pozice se totiž dá různě ozvláštnit, a navíc patří mezi ty nejintimnější. Zejména proto, že si s partnerem během milování můžete hledět do očí, a také z důvodu, že se při aktu dotýkáte jeden druhého celými těly. Pokud chcete během této polohy pocítit opravdovou romantiku a být si s partnerem co nejblíž, obmotejte nohy kolem jeho pasu a tím si ho k sobě přitiskněte. Můžete ho při tom také chytit za pozadí a tisknout ho k sobě. Nezapomeňte přitom následovat jeho pohyby, aby splynutí bylo dokonalé.

Jeden pro druhého

Romanticky strávený večer nemusí vždy zahrnovat oboustranné uspokojení. Radost vám může udělat i to, že potěšíte svého partnera a dopřejete mu noc, která bude jen o něm. Uvařte mu k večeři jídlo, které má rád, kupte dobré víno, připravte svíčky, masážní olej, lubrikační gel i erotické hračky, pokud je máte oba rádi, oblečte se do sexy prádla a pošlete mu fotky toho, co ho doma po příchodu z práce čeká. Uvidíte, že bude pelášit, jako by mu za patami hořelo! Poté, co uspokojíte jeho chuťové buňky, dopřejte si voňavou lázeň ve vaně a poté si ho odveďte do ložnice, kde ho hýčkejte erotickou masáží, drážděte hračkami a přiveďte ho do extáze tak, jak to má nejraději. Jistě vám to brzy oplatí!