Došla vám rtěnka, řasenka, stíny nebo make-up? Čím můžete nahradit líčidla?

Určitě jste už zažila situaci, kdy jste vypotřebovala nebo zapomněla některé z líčidel a nebyla možnost koupit si v tu chvíli nové. Pokud se vám to stane znovu, není třeba panikařit. Pravděpodobně vám nedojde vše najednou, a tak si můžete poradit pomocí toho, co v kosmetické taštičce či koupelně najdete!

Co na oči? Co se týče líčení očí, existuje řada variant. Tužku na obočí můžete nahradit tužkou na oči a naopak. Linky je možné nahradit za tmavé stíny, stačí vám k tomu jen tenký štěteček, totéž funguje i u řas. A nemáte-li stíny, poslouží vám bronzer nebo tvářenka. Pro sytější odstín pak stačí aplikátor namočit do vody. S řasenkou je to složitější, ne však zcela nemožné. Abyste řasy vytočila vzhůru, naneste si na prst trochu laku nebo gelu na vlasy a pak řasy přidržte nahoru. Chcete-li jim dodat barvu, smíchejte s přípravky na vlasy trochu tmavých stínů.

Jak vytvořit make-up? Když vám dojde make-up a nemáte náhradní, končí veškerá legrace. Nahradit make-up totiž není zas tak jednoduché. Ale pokud mezi líčidly najdete korektor nebo aspoň pudr, máte zčásti vyhráno. Teď už vám postačí jen hydratační krém a jde se na věc. Krémem natřete obličej a ihned aplikujte pudr. Štětec do pudru hluboko ponořte a pak vtlačte do pokožky. V případě korektoru ho smíchejte s hydratačním krémem, naneste na obličej a dolaďte bronzerem či tvářenkou. A dojde-li vám tvářenka, vklepejte do líček trochu rtěnky nebo lesku.

Jak nahradit rtěnku? Ani rtěnka není nenahraditelná. Pokud tedy netrváte na svém oblíbeném odstínu, je možné situaci řešit. Bude vám k tomu stačit balzám na rty, který je třeba smíchat s konturovací tužkou. Jestli nemáte ani tu, vezměte si k ruce stíny, které mají barvu aspoň trochu zaměnitelnou se rtěnkou, a opět smíchejte s balzámem na rty.

Jak se odlíčit? Když vám dojdou přípravky na odlíčení, neznamená to, že máte jít spát s make-upem na obličeji! Tím pleti rozhodně neprospějete. Zkuste se ale podívat po olivovém nebo kokosovém oleji, naneste trochu na vatový tamponek a líčidla opatrně setřete. Uvidíte, že to bude fungovat i na voděodolnou řasenku! Nezapomeňte pak obličej důkladně omýt, abyste ho zbavila mastnoty. Chcete-li péči opravdu nezanedbat, můžete si vyrobit také domácí tonikum. Stačí nechat v převařené vodě vylouhovat zelený čaj a po vychladnutí přidat pár kapek citronu, poté použít. Nezapomeňte opět opláchnout!