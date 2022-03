Dospívající děti a rozvod rodičů: Tváří se, že se jich to netýká, ale opak je pravdou

Teenageři jsou křehcí víc, než si myslíte. I když se tváří, že je nezajímáte a že nejdůležitější jsou pro ně kamarádi, opak je pravdou. Proto to může vypadat, že rozvod svých rodičů zvládají v klidu, ve skutečnosti na nich může zanechat hluboké následky.

Mohou působit lhostejně, ale lhostejní nejsou! Elišce bylo patnáct let, když jí rodiče oznámili, že se rozvádějí. Její otec si našel jinou ženu. Eliška se zdála být k celé situaci lhostejná. Bohužel to byla jen póza umocněná pubertou. Dívka chtěla působit dospěle a drsně – zjevem i chováním. Drsná však byla dohra. Rodiče měli pocit, že jejich dospívající dcera vše přijala a nic neřeší, zaobírali se tedy jen svými bolestmi a křivdami, a to mnohdy dosti emocionálně. Rozvod je pohltil. Než se Eliščin otec definitivně odstěhoval, vyslechla si dívka mnoho hádek. Půl roku po rozvodu skončila Eliška na psychiatrii, poškozovala se a rozvinula se u ní mentální anorexie. Později se ukázalo, že se dívka nedokázala vyrovnat s rozvodem rodičů, částečně si jej dokonce kladla za vinu. Eliška není jediný teenager, který rozvod rodičů nesl nesmírně těžce. Rodiče dospívajících dětí k tomu bohužel mnohdy nechtěně přispívají svým nepochopením.

Klamou tělem i chováním Dospívající děti mnohdy nerady mluví s rodiči o svých pocitech, to ale v žádném případě neznamená, že nic neprožívají! Podobně jako Eliška se často tváří „drsně" a snaží se působit tak, že je jim vše jedno. Zpravidla tak ale maskují svou vnitřní nejistotu a neukotvenost. Není se co divit, hormony se bouří a oni sami se někdy přechodně cítí ztraceni ve vakuu mezi dětstvím a dospělostí. Rodiče pak mívají pocit, že se jejich pubertálních dětí rozvod skoro nedotýká. Opak ale bývá pravdou. Puberta je bohužel nesmírně náročné období. „Děti v tomto věku jsou nepochybně velmi rizikovou skupinou. Pocity dítěte se velmi mění a s pokračujícím dospíváním se mění i jejich představy o tom, co a proč se vlastně stalo," upozorňuje Heather Smith, sociální poradkyně a autorka knihy Děti a rozvod. Zdánlivá netečnost náctiletých má však ještě další úskalí.

Nedělejte si z dítěte prostředníka, důvěrníka a soudce! Někteří rodiče mají tendence se svým dospívajícím svěřovat, pasují je do role soudce a zpovědníka, vědomě či nevědomě je tlačí do rozhodnutí, aby se přidali na jednu či druhou stranu. Odborníci před takovým chováním důrazně varují. „Tato soudcovská role, do které je dítě tlačeno a nuceno, neodpovídá často jeho věku, ale i celkovému postavení v rodině. Na dítě se kladou požadavky, které nemůže splnit, a dostává otázky, které nemůže řešit. To u něho vyvolává napětí, úzkost, rozlady, vnitřní neklid…" píše v jedné ze svých knih populární český dětský psycholog Zdeněk Matějček.

Nechcete se raději rozvést? Zvláště v dlouhodobě napjatých vztazích, kdy je celá rodina i několik let vystavena hádkám, stresům a jiným vypjatým situacím, se mohou rodiče od dětí dočkat vybídnutí k rozvodu. Kdo by nechtěl mít klid? Bohužel i toto zralé vybídnutí bývá draze vykoupeno. Psychologové v takových případech poukazují na to, že tito teenageři bývají sice mentálně i sociálně vyspělejší než vrstevníci, avšak s odstupem času se pak mnohdy potýkají s pocitem „ukradeného dětství". Místo aby v matce a otci cítili oporu a doma zázemí, bývají oporou jim, předčasně se musejí postavit na své nohy. Ale i tito „silní" dospívající potřebují v době rozvodu podporu dospělých, někdy i odbornou pomoc, prostor k tomu se vypovídat a také možnost truchlit bez pocitu, že tím někomu přidělají starosti. Rodiče by na to měli myslet!