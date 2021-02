Doveďte milování k dokonalosti: Jednoduché tipy, které vylepší váš sex

Vzrušující tření

Má váš partner rád polohu, kdy jste vy nahoře, zatímco vám divoká jízda, při které se pohybujete nahoru a dolů, nepřináší to správné uspokojení? Je na čase to změnit, a právě ta změna nemusí být ani příliš velká, přesto vás ale dokáže vynést do nebe. Stačí totiž, když se místo pohybu nahoru a dolu budete hýbat spíš zepředu dozadu a třít se o partnerovy slabiny. Tím získáte potřebnou stimulaci klitorisu, která vás dovede až k vrcholu.

