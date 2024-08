Zůstala jste na léto bez partnera? Dovolenou si můžete užít, i když jste sama

Pokračování 2 / 6

Najděte si parťáka

Pokud se rozhodnete vyjet na dovolenou s cestovní kanceláří, může vás to vyjít dráž, než byste čekala. Většina ubytování je totiž koncipovaná pro dvě a více osob, a tak se stává, že druhé lůžko v hotelu musíte doplatit ze své kapsy. Když ale zabrousíte do diskuzí na stránkách cestovních kanceláří, zjistíte, že nešťastníků, kteří by rádi na dovolenou, ale nemají s kým, je celkem dost. Zkuste zariskovat a spojit se s někým, kdo hledá parťáka! Kdoví, třeba najdete přátelství na celý život!