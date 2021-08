Dovolená bez povinností: Jak si užít volno a nemyslet přitom na práci?

Zahoďte telefon

No dobře, zahodit telefon a dva týdny se na něj nepodívat v dnešní době není dost dobře možné. Už jen proto, že na něj pravděpodobně fotíte, sledujete mapy nebo pomocí něho vyhledáváte ubytování či dobré restaurace v okolí. Co pro sebe ale během dovolené můžete udělat, je, že si vypnete upozornění, a to zejména na nové pracovní maily, smsky, zprávy na WhatsAppu a podobně. Tak se vyhnete tomu, že byste snad na dovolené měla tendence pracovat nebo že by vás někdo obtěžoval s pracovními zbytečnostmi.