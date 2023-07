Dovolená podle znamení: Kdo si užije relax na pláži a kdo divočinu v horách?

Býci jsou požitkáři. Oceňují krásu a pohodlí. Ideální je pro ně luxusní pobyt na exkluzivních místech, kde je obslouží vynikajícími jídly a užijí si tam wellness procedury. Nadchne je ale i relax na pláži. Ne že by to byli až takoví lenoši, ale pokud si mají vybrat mezi aktivní dovolenou a pořádným relaxem, raději zvolí druhou možnost.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – léto na chalupě

Raci nejraději tráví volno s rodinou. Dlouhé cesty do zahraničí zrovna nevyhledávají, protože je to dost stresuje. Ideální je pro ně dovolená v nějakém rodinném penzionu v Česku nebo na chalupě, kde si odpočinou v kruhu nejbližších. S nimi vyrazí do lesa na borůvky nebo na nejbližší koupaliště. Nebo si zalezou někam do klidu s knížkou.