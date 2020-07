Dovolená s partnerem: Vyzkoušejte 5 poloh, které si nejvíc užijete v hotelu

Sex s výhledem

Užít si milování a ještě k tomu mít báječný výhled? To se vám na dovolené v hotelu může podařit! Stačí počkat, až se setmí, zhasnout všechna světla, abyste viděla ven, ale nikdo neviděl vás, a pak už si jen zvolit polohu. Buď se výhledem na osvícené objekty pod vámi můžete kochat tak, že se vy opřete o okenní parapet, zatímco partner do vás vestoje vnikne zezadu, nebo zvolit možnost, kdy budete mít výhled jenom vy. Stačí si k oknu přisunout křeslo, posadit do něj partnera a pak si ho osedlat. Takovým hrátkám se ale vyhněte, pokud je váš pokoj v přízemí nebo v prvním patře. Tedy v případě, že vás nevzrušuje pomyšlení na situaci, že byste mohli být přistiženi kolemjdoucími!

