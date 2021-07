Dovolená v ČR: 8 tipů na výlet na méně známé, přitom zajímavé hrady a zámky

Hranice se sice pomalu otvírají a cestování do zahraničí už není…

Východně od Třebíče v údolí řeky Oslavy leží město Náměšť nad Oslavou, kde se nachází i stejnojmenný renesanční zámek, který kdysi býval středověkým hradem. V interiérech je k vidění kolekce vzácných tapisérií, při prohlídce nahlédnete také do kaple či do knihovny s krásnou freskovou výzdobou. Nevynechejte ani nádvoří s fontánou, malou francouzskou zahradu a anglický park.

Zámek Zruč nad Sázavou

Zručský zámek býval až do 18. století, kdy vyhořel, středověkým hradem, což dodnes připomínají zbytky hradeb v krásně opečovávaném zámeckém parku. V 19. století byl pak přestavěn na zámek ve stylu romantismu. Projít se tu můžete kdykoli, ale znovu se sem vraťte na jaře nebo v létě, klidně i s dětmi – pokud je nebude bavit prohlídkový okruh, vezměte je do podkroví, do Země lega a panenek.