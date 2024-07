Naše dovolené za socíku: Vzpomínáte na podnikové chaty a stanová městečka? GALERIE

Připadá vám současných 4 až 5 týdnů dovolené málo?

V tom případě se pro srovnání vraťme v čase. Věděli jste, že do 5 odpracovaných let byly pouze 2 týdny dovolené? Od 5 do 15 odpracovaných let byly 3 týdny řádné dovolené. A až od 33 let věku, tedy po odpracování 15 let, byl nárok na 4 týdny.