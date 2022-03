DRAHOMÍRA (53): Matka mě má za černou ovci, poštvala proti mně mou rodinu

Vztahy mezi matkami a dcerami bývají často složité a se stoupajícím věkem se mnohdy přiostřují. To přesně se stalo Drahomíře, která neví, jak si svou maminku usmířit. Zničehonic ji totiž začala považovat za černou ovci.

Vše začalo asi před deseti lety. A nenápadně. Jednou jsem měla divný účes, podruhé moc namalovanou pusu, potřetí… už ani nevím. Až do té doby jsem se svou mamkou vycházela celkem dobře. Dokázaly jsme proklábosit celé hodiny, občas jsme spolu zašly na procházku do lesa nebo do města.

Nebydlíme ve stejném městě, a tak jsme se vídaly jednou až dvakrát do měsíce, ale telefonovaly si téměř denně. Samozřejmě jsme se někdy nepohodly, ale to se stává ve všech vztazích mezi matkou a dcerou. Já to mám se svou dcerou stejné.

Musím přiznat, že nechodím zrovna usedle oblečená ani učesaná. Jsem trochu extravagantní. Moje mamka je spíš konzervativní šedá myška. Vlastně jí to na mně vadilo vždy, ale v posledních letech se to stále stupňuje. Ale to není jediná věc.

Když jí chci umýt nádobí, dělám to špatně. Ona to přece dělá jinak a samozřejmě je přesvědčená o tom, že lépe. Občas jsme se kvůli tomu chytly, ale nebyly to podstatné věci. V posledních letech se vše zhoršilo.

Začala nadržovat mé sestře a neměří nám stejným metrem. Jí volá třikrát týdně a mně, pokud nezavolám já, se neozve. To, co je u sestry v pořádku, je u mě špatně. Nedostávám ani šanci se k něčemu vyjádřit, natož se obhajovat.

Situace zašla tak daleko, že matka začala nabádat mou neteř, ať se se mnou nestýká, že na ni nemám dobrý vliv. Hezky o mně nemluví ani před mojí dcerou. Je to začarovaný kruh, ze kterého nevím, jak ven. Celá situace mě mrzí, ale když se jí to snažím vysvětlit, dozvím se jen, že žárlím na sestru. Zařadila si mě do škatulky černá ovce rodiny, ve které už zřejmě zůstanu.