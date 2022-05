Drbárna z Ulice: Agresivní rvačka psychopata Luďka s Evženem

Fanynka Ulice Kateřina ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a fakta z oblíbeného seriálu Ulice. Tentokrát se bude zabývat Luďkovou stoupající agresivitou, Jakubovým zvláštním chováním a Lumírem, který se snaží sbalit Kateřinu. Který z příběhů vás nejvíce zajímá? Podívejte se na video v úvodu článku!

Situace se vyostřuje

Arogantní Luděk si začal dovolovat na Blančinu matku Marii. Ta se ovšem nedala a samotnému Luďkovi se zmínila o jeho nedávném znásilnění Blanky. V Luďkovi se probudil jeho klasický agresivní psychopat a nastoupil na Blanku do bytu, kde byl v tu chvíli i Evžen. Nebýt jeho, kdo ví, jak by to dopadlo. Luďka vystrčil ze dveří, ten se svalil na zem a očitými svědky byly jen Vanda s Blankou. Na Evžena se nyní valí trestní oznámení a o znásilnění ví už celá Ulice. Jaká bude dohra celé této situace?

Karla se rozešla s Jakubem, který chodí po Ulici jako velká hromádka neštěstí. Začal se všem omlouvat. Uvědomil si ovšem skutečně své chování, nebo má něco za lubem?

A největším baličem ženských v Ulici je Lumír! Ten se rozhodl, že sbalí Kateřinu a nenechá se jen tak odmítnout. Nicméně jestli zvolil zrovna správnou taktiku, rozhodne asi jen čas!