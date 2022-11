Drbárna z ULICE: Jakub je pohřbený zaživa, Vanda touží po žádosti o ruku

Fanynka Ulice Kateřina ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a fakta z oblíbeného seriálu. Tentokrát se zaměří na Karlino přiznání nevěry, záhadný dopis Magdě i Adamovu lásku.

Karlina nevěra stále rezonuje Marečkovic domácností. Kryštof Mareček alias Mára se rozhodl, že vezme spravedlnost do vlastních rukou. Nemůže se totiž rozhodnout, jestli Karle odpustí, nebo ne. Přesto chce jednat a udělat něco, co by Jakuba vyděsilo. S Brunem tedy vymysleli brutální akci a Jakub se ocitl pohřbený zaživa.

Vanda toho chce hrozně moc, vlastně chce úplně všechno. Nejvíc si ale přeje, aby k nim domů přišla její maminka i s Marií. Marie je ale máma Blanky, kterou Luděk znásilnil, takže té se tam moc nechce…

