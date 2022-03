Drbárna z Ulice: Karla řeší nevěru s Jakubem, podaří se jí zachránit rodinu?

Fanynka Ulice Kateřina nám tady ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a fakta z oblíbeného seriálu. Tentokrát se bude zabývat Karlinou nevěrou, Lumírovým milostným životem i Luďkovými tajnostmi. Podívejte se na video v úvodu článku!

Ach ta láska

V Ulici proběhla další nevěra. Tentokrát to zajiskřilo mezi policistkou Karlou a spisovatelem, který byl do ní zakoukaný už od začátku. Nicméně Karla má Máru a spolu vychovávají dvě děti. Povede se jim jejich vztah zachránit?

Nemožné se stalo možným. Blanka se postavila Luďkovi, který ji tahal za nos ohledně platby velkého odstupného od hypotéky. Vždy mu plně věřila, ovšem tomu je nyní konec, když zjistila, že jsou i jiné možnosti, které jí Luděk zatajoval.

Lumír ve svém milostném životě také bojuje. Ingrid randí, co to jen jde a jemu se zatím seznámení skrze seznamku moc nedaří. Navíc se do toho všeho vložil Tonda Hložánek a dává mu své životní randící rady. Pomůže to?

