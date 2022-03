Drbárna z Ulice: Kdo touží po dítěti, kdo hledá na seznamkách a kdo má problém s léky

Fanynka seriálu Ulice Kateřina se tentokrát zaměří na obyvatele Ulice, které postihl babyboom. Biologické hodiny ale netikají jen ženám. Jaké další zápletky v oblíbeném seriálu nám Kateřina rozkryje? Podívejte se na video v úvodu článku.

V Ulici to vypadá na velký babyboom. To, že Alice nutí Bedřicha do dítěte, víme už dávno. Dokonce i samotný Miloš ho začal podporovat a nechce zůstat pozadu! Je rozhodnutý, že si dítě pořídí taky. A co takový Lumírův milostný život? Začal žárlit, že Ingrid, se kterou jen spolubydlí, začala randit na online seznamkách. Donutí to Lumíra, aby se konečně rozhoupal aspoň nějakým směrem a zjistil, co skutečně chce?

Že láska dokáže zaslepit, jsme se občas už přesvědčili. Ze zamilované Vandy se stala pěkná intrikánka, zamilovala se do Evžena a je rozhodnuta vytáhnout všechny své zbraně.

Blančin syn Adam dostal od svého otce prášky na předpis, aby se mohl více soustředit ve škole. Užívání se na něm už ale pomalu začíná projevovat. Jak daleko to celé zajde? Bude Adam schopný s prášky skončit?

