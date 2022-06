Drbárna z Ulice: Nové intriky psychopata Luďka i Lumírova zmařená chvíle

Fanynka Ulice Kateřina ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a fakta z oblíbeného seriálu Ulice. Tentokrát se bude zabývat novými intrikami Luďka i Lumírovými pokusy o romantické sblížení s Kateřinou. Podívejte se na video v úvodu článku!

Hlavně v klidu

Luděk ani nyní nezahálí s intrikami. Rozhodl se uspořádat rodinné oslavy v tom nejužším kruhu lidí – Blanky a jejich dětí. Před svou novou partnerkou Vandou to takticky zamlčel. To mu ve finále nevyšlo, jeho ex manželka Blanka pozvala svou matku s přítelkyní, a kdo se tam s nimi neukázal? Vanda!

Netrvalo dlouho a Vanda začala už takhle těžký den zapíjet jednou skleničkou vína za druhou. A kdo z toho vyšel jako největší vítěz? Blanka, která se nenechala rozhodit ani Vandinou přítomností, ani alkoholem přítomným u stolu.

Lumír se snaží skórovat u Kateřiny, ale osud mu nepřeje. Před matkou vše tají a s dítětem to nemá také jednoduché – hlavně když se špatně domluví na hlídání, což mu pak zkazí osudnou romantickou chvíli. Usměje se na něj štěstí příště?

Chcete vědět víc? Podívejte se na video v úvodu článku!