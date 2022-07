Drbárna z Ulice: Prokop má problémy! Jak dramatické bude jeho léto?

Fanynka Ulice Kateřina ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a fakta z oblíbeného seriálu Ulice. Tentokrát se zaměří na Prokopa a jeho problémy.

Léto je tady a s ním i pauza s oblíbeným seriálem Ulice. Fanynka Kateřina si ale dělá starost, jak to s některými postavami bude přes léto, protože ne všichni ho budou mít poklidné. Čí osud ji trápí nejvíce a proč?

Posvítila si tedy na Prokopa, myslí si totiž, že má problémy s alkoholem. Proč? Jednoho dne si k práci otevřel lahvinku a sám tak popíjel, až z opilosti nakonec nad prací usnul. Magda ho tak druhý den našla v hrozném stavu. Kateřina si myslí, že takhle rozhodně lehké popíjení nevypadá a bude v tom nějaký háček.

Obzvlášť pokud Prokop odjede sám do Portugalska, kde by měl být se svojí bývalou přítelkyní. Co když se tam náhodou takhle přiopije a udělá něco, čeho by mohl později litovat? Rozpadne se tak vztah s Magdou?

