Drbárna z Ulice: Sado-maso hrátky v Ulici! Kdo s kým je rozpoutal?

Fanynka Ulice Kateřina ve videu připomene a vysvětlí mnohé vztahy a fakta z oblíbeného seriálu Ulice. Tentokrát se zaměří na Luďkovu neutuchající touhu po perverzním sexu a nezapomene probrat Karlinu milostnou eskapádu s Jakubem. Podívejte se na video v úvodu článku!

Ve vzduchu jsou cítit problémy

V Ulici se nám rozjel nový vztah mezi psychopatem Luďkem a Vandou. A jejich sexuální chutě jsou trochu jiné, než bychom čekali. O tom se přesvědčil na vlastní oči i Evžen, který se dobýval k Vandě do bytu poté, co odtamtud slyšel křik. A do toho všeho ho ve dveřích přivítal samotný Luděk.

Marečkovi se znovu vzali a následná oslava nabrala jiný spád, než se očekávalo. Na událost se pozval samotný Jakub, který nenechal Karlu na pokoji. Vložil se do toho připitý Bruno a nastala rvačka. Dožene to Karlu k ukončení této milostné eskapády, nebo to dříve praskne?

Alice není stále srovnaná s tím, že není v očekávání a s Bedřichem rozhodně ani nebude, protože on sám o další dítě nestojí. A tak Alice zahání žal po hospodách v alkoholu a domů chodí navátá. Dojdou Bedřichovi nervy? A všimne si, že Anička o něj stále stojí?