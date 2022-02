Drby z olympiády: I sportovci se mstí! Co všechno si dokážou udělat?

Olympijské hry jsou svátkem fair play, ale i tady panují naschvály. Sportovní fanynka Kateřina se rozhodla zabrousit do rivality mezi sportovci. Jaké peprnosti se jí podařilo najít? Nebudete věřit vlastním očím! Co všechno zjistila, se dozvíte ve videu v úvodu článku.

Hokejová utkání patří mezi ty zápasy, kde jsou emoce prostě vyhrocené. Vždyť běžně vidíme na ledě, že se dva hokejisté spolu perou. A jinak tomu není ani u ženského hokeje. Tam sice asi nelítají facky, zato se agresivita vybíjí jinak.

Trenér ženského hokejového týmu Pacina komentoval utkání mezi českým týmem a americkým tak, že prý i když Američanky vyhrávaly, naše holky jim to daly pořádně schytat. Ptáte se jak? No prostě se bránily zuby nehty. Američanky z toho byly tak rozčílené, že bouchaly dveřmi a nadávaly o sto šest!

V roce 1994 americká krasobruslařka Tonya Hardingová nechala zmrzačit svou konkurentku Nancy Kerriganovou. Jak se jí to vůbec podařilo? Najala si na to jiného muže, aby to za ni provedl! Říkáte si, co jí udělal? Přerazil ji železnou tyčí koleno. Neuvěřitelné, jaká rivalita mezi sportovci panuje!

