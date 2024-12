Dřišťály to u vás v zahradě rozsvítí

Pokud vám chybí na zahradě keře, které jsou odolné, nepotřebují přehnanou péči, jsou krásné a ještě dávají plody, vsaďte na dřišťály. Mají snad jen jednu drobnou nevýhodu – trny. Je tedy třeba dávat pozor a při střihání keřů a tvarování živých plotů z dřišťálu používat rukavice. Ořezané větvičky začerstva posbírejte, protože když pak omylem sáhnete nebo bosou nohou šlápnete na ty uschlé, není to příjemné.

Jako solitér i plot

Kdybyste chtěli spočítat, kolik druhů dřišťálů roste po světě, dostali byste se přes pět stovek. Najdete je na všech kontinentech, mají různou výšku a jsou opadavé nebo neopadavé. U nás se nejčastěji setkáváme s dřišťálem obecným a Thunbergovým, případně bělolistým, prostředním, Juliiným a podobně.

Zejména dřišťál obecný není zdaleka hitem posledních let, vzhledem k tomu, že má i jedlé bobule, je známý už celá staletí. Lékař a bylinkář Pietro Andrea Mattioli o dřišťálech už v 16. století napsal ve svém Herbáři neboli Bylináři: „Dráč čili dřišťál roste u nás v některých lesích i lukách. Jest to nevelký větevnatý strom vypouštějící z jednoho kořene více větví jako líska, z nichž některé, a to teprve po delší době, zmohutní jako strom. Od spodu až do vršku má na sobě velmi špičaté, dlouhé, bělavé, ne příliš tvrdé trny, které vycházejí z jednoho místa po třech… Tento strom vyhání v měsíci květnu množství plných, žlutých a hvězdnatých květů, které visí ve hroznu a libě voní; z květů vyrůstají později červené podlouhlé plody s jadérky podobnými jádrům granátového jablka, pouze jsou delší, chuti kyselé a trpké.“

Dřišťály vyniknou jako solitéry, samostatně rostoucí keře, ale i ve skupinkách, třeba jako živý plot. Kultivarů je nespočet, proto se při koupi vždy zajímejte, kam se který hodí a do jaké výšky vyroste. Ty vyšší dosahují zhruba do dvou metrů, nízké – vhodné i do skalek – třeba jen půl metru.

Ptačí rozsévači

Dřišťály vykvétají na jaře žlutými a nepříliš výraznými květy, ovšem hezky voňavými, a tak jsou vítanou pastvou pro včely a další hmyz. V létě mají listy podle toho, jaký druh jste si pořídili, některé jsou v letních měsících zelené a až na podzim se barví dočervena, jiné jsou rudé už před podzimem a s postupující dobou se mění na tmavě karmínové. A existují i oku lahodící rarity – dřišťál Thunbergův Limoncello, který se pyšní zeleno-žlutými lístky s červeným lemováním.

Tyto keříky snesou světlo i polostín, na půdu nejsou náročné, ale zavděčíte se jim tou dobře propustnou, která ovšem nevyschne. Když dřišťálům dopřejete více světla, odmění se vám intenzivnější barevností. Až na nich dozrají červené bobule, bude vám skoro jedno, že máte opadavý druh dřišťálu. I holé větvičky bez listů, ale s výraznými plody, třeba lehce posněžené nebo vymalované mrazíkem, jsou krásné. Bobule jsou vítaným zpestřením jídelníčku pro ptactvo, které se pak postará o výsev dalších malých keříků. Když tedy někde na zahradě objevíte nový dřišťálek, budete vědět, díky čí trávicí soustavě se tam dostal.

Dřišťály se dají tvarovat a sestřihávat, když si dáte pozor na trny, jak už jsme upozornili. Většina z nich bez problémů přežije i větší mrazy, chraňte pouze ty menší nebo čerstvě zasazené. Nižší verze dřišťálů se hodí i do nádob na terasy a balkony.

Potrava i pro nás

Zdroj vitamínů

Pozorujete, jak na váš dřišťál v zimě létají ptáci a odnášejí si červené plody? Ty z dřišťálu obecného můžeme využívat i my. Dají se koupit sušené, mohou se zavařovat, dělá se z nich čaj a podobně. Mají v sobě hodně vitaminu C, prospívají močové soustavě, játrům, pokožce a oběhovému systému. Někdo je schopný je jíst i čerstvé, ale jsou dost trpké, jak už zmínil i Mattioli.

