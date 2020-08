Duhová bábovka s borůvkami. Netradiční, o to lepší recept na víkend

Pečení nemusí být věda. Blogerka Koko má pro vás recept, pomocí kterého vykouzlíte originální, chutnou borůvkovou bábovku. Stačí se držet postupu a nemůže se nepovést! Postup najdete i na videu.

Ingredience na formu o objemu 1300 ml

6 vajec

180 g hladké mouky

180 g polohrubé mouky

12 g prášku do pečiva

250 ml šlehačky s min. 30 % tuku

20 g strouhaného kokosu

150 g cukru krupice

20 g vanilkového cukru

100 g borůvek (mohou být i mražené)

Postup

Nejdříve si připravte všechny ingredience k ruce. Tedy kromě borůvek, pokud chcete použít mražené. Pro finální úspěch je nezbytná kuchyňská váha. Vše poctivě odměřte, množství odpovídá formě o objemu 1300 ml.

Oddělte šest žloutků od bílků. K bílkům přidejte špetku soli a vyšlehejte s pomocí robota tuhý sníh. Nespěchejte, hlavně ať je tuhý a pevný. Odložte do jiné mísy stranou, protože nádobu robota budete ještě potřebovat. Opět s pomocí balonové metly na střední rychlost vyšlehejte žloutky s krupicovým i vanilkovým cukrem do pěny. Neděste se, může to doopravdy trvat i 7 až 10 minut, než vznikne táhlý světlý krém, ale stojí to pak zato! A na bábovce se vám to třikrát vrátí. Během toho rozehřejte na plotýnce máslo. Pomocí mašlovačky důkladně vymažte bábovkovou formu a po celém povrchu vysypejte strouhankou.

Do krému ze žloutků a cukru přilijte šlehačku. Smíchejte jednu z mouk s práškem do pečiva. Jemně promíchejte a po třetinách přidávejte všechny sypké složky. Když se vše spojí v jednu hmotu, stejným způsobem, tedy po částech a hlavně velmi jemně přidejte všechen vyšlehaný sníh. Až teď přišel na čas na borůvky. Smíchejte je v misce se strouhaným kokosem. Vmíchejte jich polovinu do těsta, stačí opravdu jen párkrát, aby se v něm ztratily. A rovnou začněte vlívat první polovinu těsta do připravené formy. Teď chvilku zastavte, přisypejte a vmíchejte druhou půlku borůvek s kokosem a pokračujte až do poslední kapky těsta. Díky tomu se v průřezu bábovkou lesní plody lépe rozmístí a nestačí všechny klesnout. Duhový efekt se tak vyřeší úplně sám.

Vkládejte formu do už předehřáté trouby – pečeme na klasické pečení, tedy shora i zdola, střední nebo mírně nižší pozici, na 170 °C. V teflonové formě pečení potrvá 60 minut. Poznáte to na povrchu těsta, které musí být krásně zlatohnědé. Bábovku po vyndání hned vyklopte a ideálně na mřížce nechte chladnout. Pak už se konečně můžete kochat vnitřní mozaikou a servírovat posypanou moučkovým cukrem. Celý postup najdete i na videu: