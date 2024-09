Nikdy vás nepozve na druhé rande? Možná děláte některou z těchto 6 chyb

Určitě tu situaci znáte. Máte za sebou skvělou schůzku, ze které máte výborný pocit, jenže v následujících dnech jen zíráte na telefon, kdy už konečně zazvoní. A on ne a ne se ozvat. Možná to jen byl obyčejný hulvát. Ale pokud se vám to stává pokaždé, je na čase zkusit hledat chybu u sebe.



1. Jste Drama Queen O jakou ženu se jedná? Většinou na všechno reaguje velice dramaticky, občas dokonce až hystericky. Bude vám možná tvrdit, že drama a hádky nesnáší, ale pravdou je, že se v těchto situacích cítí jako ryba ve vodě. A to není zrovna vlastnost, ze které by muži šíleli. Pokud máte potřebu neustále něco řešit, dohadovat se a věci zveličovat, hodí váš pan Božský rychle zpátečku.

6. Jste citová vyděračka Je vám blízká věta "kdybys mě měl rád, tak to pro mě uděláš"? Pak s ní okamžitě přestaňte! Vztahy by neměly být nějakou zkouškou toho druhého a rozhodně by neměly dospět do citového vydírání. Pokud o vás muž doopravdy stojí, snese vám modré z nebe bez jakéhokoliv nátlaku. Nemusí pro vás ale dělat úplně všechno, co si zamanete.