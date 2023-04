Co jste o Velikonocích možná nevěděla? Podívejte se na video:

V pravoslavné církvi se věřilo, že kdo přišel z kostela o Velikonocích po bohoslužbě jako první domů, měl pak štěstí celý rok. Pokud ponoříte k posvěcenému vejci zlaté šperky, přilákáte do domu bohatství a úspěch. Když pohladíte malovaným velikonočním vajíčkem dětské tvářičky, budou celý rok chráněné před zlými pohledy lidí.

Co na Velikonoce nedělat

Pokud chcete mít celý příští rok štěstí, neměli byste dělat o Velikonocích žádné domácí práce. Na Velikonoce se nemá pracovat – je to doba, během níž bychom si měli čistit duši i tělo. Nemělo by se dělat nic, co souvisí s penězi a ekonomikou.

O velikonoční neděli by se také nemělo chodit na hřbitov a dělat zádušní mše za mrtvé. Ani církevní svatby by se neměly konat – tento svátek totiž není pro fyzické potěšení, ale pro duchovní a morální čištění, díky němuž dojde k oživení lidské duše.