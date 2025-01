Dýchání jako klíč k životu i cestě k harmonii

Správné dýchání je základním předpokladem pro dobré duševní i fyzické zdraví. A jak na to? To si povíme v dnešním článku.

Dýchání je základním klíčem k udržení života. Jednoduše řečeno – pokud člověk dýchá, žije! Nadechnutí je vlastně první úkon ihned po narození – expanze plic a otevření nosních dírek, které začnou okamžitě regulovat veškerou tělesnou aktivitu. S prvním křikem novorozence plíce zahajují svoji práci, čímž začíná život jedince a jeho nosní cyklus.

Jak to s dýchání teda je?

Co se děje při dýchání Člověk si dýchání téměř vůbec neuvědomuje, a přesto se denně zhruba 16 000–23 000× nadechne. Průměrně se člověk za 1 minutu 13× nadechne a vydechne. S každým nádechem načerpáme asi 250 ml kyslíku a výdechem se zbavíme 200 ml oxidu uhličitého. Dýchací proces je pečlivě sledován a řízen mozkem.

Rychlé, nebo pomalé dýchání?

Rychlost dýchání odpovídá změnám duševního a tělesného stavu. Ve chvílích klidu, relaxace i spánku je dech pomalý a pravidelný. Naopak ve stresu, zlosti, hněvu je dech zrychlený.

Proč máme dvě nosní dírky?

Nosní dírky jsou branou našeho dechu a také slouží jako spojení člověka s prostředím. Každá nosní dírka ovlivňuje jinou aktivitu v těle. Pravá je solární, tedy prohřívací a za její pomoci se zvyšuje vylučování kyselých sekretů. Levá nosní dírka má zase ochlazovací charakter, což zvyšuje zásaditou reakci v organismu. Pravá nosní dírka je také spojena s levou hemisférou (logické myšlení). Levá zase pravou hemisférou (intuice, kreativita). Není to dokonalé?

Nos je centrum čichu

Čich je nejcitlivější smysl člověka. Výzkumy dokázaly, že daleko předčí i chuťové vjemy. Protože část mozku, která je centrem uvědomělého myšlení, se vyvíjela právě z místa vzniku čichu.

Člověk je schopen zachytit vůně až na vzdálenost čtyř metrů a rozpoznat jich asi tisíc druhů.

Oblast nosu, která je citlivá na aromata, se nachází v horní části nosní dírky, v tzv. čichové štěrbině. Při normálním klidném dýchání se k ní dostane jen malá část vdechovaného vzduchu. Když tedy chceme skutečně ucítit vůni, musíme udělat několik hlubokých nádechů. Vdechováním příslušného éterického oleje se v našem těle nepřímo uvolňují neurochemikálie, například endorfiny, encefalin, adrenalin a noradrenalin. To znamená, že náš čich funguje bez cenzury velkého mozku.

Díky malé molekulové hmotnosti se dostávají účinné látky ze silic do tkání, lymfy, svalstva a krevního oběhu. Asi po patnácti minutách od aplikace je lze prokázat v krvi. Při vdechování se esence dostanou do průdušek, plicních sklípků a krevních kapilár a tímto způsobem pak do jednotlivých orgánů.

Jak správně dýchat?

Správné dýchání dokáže pozitivně ovlivnit naši psychiku i řadu tělesných funkcí. Dechový proces můžeme rozdělit na dýchání brániční (do břicha) a dýchání hrudní (oblast žeber).

Jak zapojit brániční dýchání?

Položíme se na záda, nohy si pokrčíme v kolenou a plosky opřeme pevně o zem. Jednu ruku si položíme na horní část břicha, druhou pak na hrudník. Lokty by se měly dotýkat podložky. Snažíme se dýchat tak, aby se horní část břicha s nádechem zvedla a s výdechem klesla. Následně vneseme do dýchání vědomé řízení. Hrudník necháme nehybný a s nádechem břišní stěnu vykleneme o něco víc než obvykle. S výdechem necháme břicho dlouze a úplně klesat. Dýchání se tak prohloubí a především ve výdechové fázi zvolní. Cvičení opakujeme každý den 15×.

Jak zapojit hrudní dýchání?

Ležíme ve stejné pozici jako u prvního cvičení. S nádechem rozšiřujeme hrudník do stran a rozpínáme ho i ve směru předozadním. Vydechujeme prodlouženě a úplně. Břišní oblast by se neměla pohybovat. Cvičení opakujeme každý den 15×.

Barevné dýchání pro vnitřní harmonii

Tato zklidňující a léčebná technika pomáhá očistit mysl od negativních myšlenek a celkově se zregenerovat. Pohodlně si lehneme, přikryjeme se a představujeme si, že vzduch kolem nás má zlatavou barvu a my ho pomalu a rytmicky nadechujeme do těla a vydechujeme. Cvičení by mělo trvat 5–15 minut.

Meditace sledování dechu

Úžasnou metodou meditace je sledování dýchání. Ve své představě pozorujeme, jak vzduch vniká dírkami do nosu, jak prochází nosem a klesá dolů, kolem úst do oblasti hrtanu, jak se dostává do plic a při výdechu opačnou cestou, přes břicho, bránici, plíce, hrtan a ústa až ven. Sledujeme zvuk tohoto dechu a své pocity. Ze začátku si můžeme pomoci představou létajících dveří. Výdech – dveře se hladce a neslyšně otevřou ven. Nádech – dveře se otevřou dovnitř.