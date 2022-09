Dýně nasladko i naslano: Zkuste burger, koláč či palačinky, které si zamilujete!

Dýňová bábovka

Suroviny: 12 porcí

150 g másla nebo hery

špetka soli

4 ks vajec

1 vanilkový cukr

300 g polohrubé mouky

tuk

1 prášek do pečiva

300 g dýňové dužiny hokaido, nadrobno nakrájená

200 g cukru, může být i méně

cukr na posypání

100 g piniových semínek nebo opražených slunečnicových

Postup:

Nejprve si připravíme suroviny, vymažeme a vysypeme formu. Máslo rozehřejeme (do těsta vléváme chladné, ale ne zatuhlé) a dýňovou dužninu nakrájíme na jemné kousky nebo nastrouháme najemno. Vejce, cukr, vanilkový cukr a špetku soli ušleháme do hustého krému. Do něj zašleháme chladné máslo. Do vytvořené hmoty pomalu přimícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem (kypřicí prášek dáváme se zbytkem mouky téměř na konci přípravy těsta).

Na konec přimícháme připravenou dužninu a piniová semínka (či levnější slunečnicová). Těsto nalijeme do formy. Pečeme na 175 °C (v předehřáté troubě), 45 min až hodinu. Jestli je hotová, zjišťujeme tradičně špejlí, ale když ji budeme dělat chvilku déle, nevysuší se. Hotovou bábovku necháme chvilku vychladnout ve formě (tak 15 min) a pak vyklopíme. Zastudena pocukrujeme.