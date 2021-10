Dýňová polévka z Hokkaida i máslové dýně. Skvělé recepty a tipy, jak ji dochutit

Dýně se u nás dříve moc nekonzumovala, za komunistů se z ní dělal kompot á la ananas a to bylo tak všechno. Dnes patří ke kulinářským hitům podzimu a dýňová polévka ať už z Hokkaida či máslové dýně je prostě klasika.

I když je dýňová polévka velmi jednoduchá, přesto je dobré si pár věcí ohlídat. Tady je několik užitečných rad, aby byla opravdu výtečná.

Jak vybrat dýni na polévku

Druhů dýně je opravdu spousta a všechny jsou jedlé, dokonce i ty okrasné, ty jsou však tuhé a nemají příliš mnoho dužiny, proto sáhněte po Hokkaidó, špagetové, muškátové nebo máslové dýni.

Dýně bez loupání? Použijte Hokkaidó!

Nejznámější je dýně Hokkaidó, červenooranžová dýně, která může vážit 1 až 2 kilogramy. Tato dýně je jediná, která se před vařením nemusí loupat, takže ušetří značnou část práce. Má oříškovou chuť a polévce dodá sytě oranžovou barvu. Navíc také dlouho vydrží. Pokud ji budete uchovávat v chladu, vydrží vám ve sklepě do jara. Podobnou chuť má dýně muškátová, která má pevnou strukturu a sytě oranžovou barvu. Nic nezkazíte také dýní máslovou, která má tvar hrušky, velké množství dužiny a méně semen. Máslová je sladší než Hokkaidó, a hodí se proto na pečení sladkých receptů.

Dýňová polévka a její příprava

Aby se plně rozvinula chuť dýně, je nejlepší ji upéct. Pečením se totiž její chuť zintenzivní. Dýni omyjte, vydlabejte semínka a nakrájejte na kousky. Dejte na plech vyložený pečicím papírem. Osolte, opepřete a pečte asi 20 minut, dokud není měkká. Pro ještě intenzivnější chuť posypte sušeným tymiánem. Dalším způsobem, jak dýni zpracovat, je ji v zeleninovém vývaru přímo uvařit. Na oleji orestujte cibulku, nakrájenou dýni a zalijte vývarem. Vařte, dokud nebude dýně měkká. Upečenou či uvařenou dýni pak jednoduše rozmixujte se zeleninovým vývarem a dalšími ingrediencemi v hladký a jemný krém.

Čím vylepšit dýňovou polévku

Variací na dýňovou polévku je nespočet a vybrat ten nejlepší způsob dochucení je nemožné. Osvědčeným kořením je kromě čerstvě namletého pepře a soli i muškátový oříšek, který polévce dodá osobité aroma. S muškátovým oříškem to ale moc nepřehánějte, při větším množství má halucinogenní účinky. Pro zjemnění chuti použijte smetanu, buď klasickou smetanu na vaření, nebo zakysanou, díky které bude mít polévka sladkokyselou chuť. Větší exotiku zažijete s kokosovým mlékem. Ti, kteří nemohou laktózu, mohou samozřejmě použít jakoukoliv rostlinnou alternativu smetany. Výborně polévku dochutí i stroužek česneku či červené chilli.

Tipy, jak servírovat dýňovou polévku

Abyste si dýňovou polévku vychutnali kompletně, servírujte ji s dýňovými semínky a dýňovým olejem. Semínka opražte na pánvi na sucho, tak se zintenzivní jejich chuť a vůně. Polévku jimi posypte a zakápněte pár kapkami dýňového oleje. V případě většího hladu podávejte s čerstvým chlebem.

Co se zbylou dužninou a dýňovými semínky?

Po vydlabání dýně zbude spoustu semínek a dužiny, kterou většinou všichni vyhazujeme, ale i to se dá dále zpracovat. Dužinu krátce povařte a po vychladnutí rozmačkejte vidličkou. Dýňové pyré podle chuti ochuťte (smetanou, sýrem, medem nebo skořicí) a naplňte jím slané i sladké koláče a záviny. A co s dýňovými semínky? Jednotlivé kousky důkladně propláchněte vodou a zbavte dužiny. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem a dejte péct do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Pečte cca 1 hodinu, dokud neoschnou. Vychladlá semínka se dají přidat na pečivo, do salátů nebo konzumovat jen tak, jako zdravá pochoutka k vínu.