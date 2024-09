Malá, velká, šišatá, baňatá, oranžová, zelená, sladká, chuťově nevýrazná – přesně takové mohou dýně být. Na světě jich je více než 850 druhů a každý se v něčem odlišuje od těch dalších. Mezi nejznámější druhy patří Hokkaido a dýně máslová, muškátová, špagetová a velkoplodá, pěstovat můžete i okrasné odrůdy. Tyto druhy si můžete vypěstovat sami na zahradě a posléze z nich udělat výborný koláč nebo polévku.

Víte, že se první dýně začaly pěstovat před více než 7 000 lety? Bylo to na území dnešního Mexika a Střední Ameriky. První vypěstované dýně byly hořké a malé. Postupným vyšlechtěním se z nich staly sladké a velké plodiny, které jsou známé po celém světě.

Pokud milujete podzimní atmosféru, dýňové strašáky, svítící lucerničky a rádi ochutnáte nějakou dýňovou pochoutku, měli byste navštívit dýňové slavnosti. Konají se po celé České republice a jejich součástí je často dlabání dýní, tvořivé dílničky a další workshopy. První dýňové slavnosti začínají zhruba v polovině září a ty poslední uzavírají Dušičky.

Vyberte si z naší nabídky 12 dýňových slavností a dýňobraní, které nás zaujaly pro bohatou výzdobu, velkou nabídku dýňových specialit, zajímavé tvořivé dílničky či pestrý doprovodný program.

Dýňobraní, Areál Okrasné zahrady Osoblaha

Kde: Nádražní 171, Osoblaha, Moravskoslezský kraj

Kdy: 21. září 2024, od 12.00–17.00 hodin

Vstupné: neuvádí se

Více informací: https://www.zahradaosoblaha.cz/

Už jste někdy ochutnali dýňový hot-dog? Pokud ne, na této slavnosti dýní máte příležitost. Pochutnat si můžete také na tradičnějších pokrmech, k nimž patří dýňová polévka, dýňové kari a různé sladké dýňové dezerty. Krásnou podzimní atmosféru doladí živá hudba s kytarou a saxofonem. Na programu bude i zahradní divadlo a tvořivé dílničky pro děti. Chybět nebude ani dlabání dýní. Součástí letošního 9. ročníku je také stánkový prodej ovoce, zeleniny, okrasných rostlin a podzimních dekorací.

Dýňobraní ve Valtickém Podzemí

Kde: Valtické podzemí, Vinařská 47, Valtice, Jihomoravský kraj

Kdy: 27.–28. září 2024

Vstupné: neuvádí se

Více informací: https://www.valtickepodzemi.cz/

Tradiční dýňová akce, na které se budou bavit jak dospělí, tak děti. Právě pro ně je přichystáno dlabání dýní, soutěže a tajemný večer se stovkami vydlabaných rozsvícených dýní. Dospělí ochutnají dýňové speciality a odrůdové burčáky. Večerní program pokračuje v labyrintu Valtického Podzemí, kde budou přichystána výborná vína a gastronomické speciality, které dokreslí chuť místních vín. K poslechu, ale možná i tanci zahraje cimbálová muzika. Na tuto akci je vhodné provést předchozí rezervaci.

Největší dýně na světě byla vypěstována v roce 2023 v Minnesotě, USA. Vážila neskutečných 1 247 kg a byla pojmenována po slavném basketbalistovi Michaelu Jordanovi.

Dýňobraní na lysickém zámku

Kde: Zámek Lysice, Zámecká 1, Jihomoravský kraj

Kdy: 21.–22. září 2024, od 10.00–16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA

Více informací: https://www.zamek-lysice.cz/

Užijte si krásný slunečný víkend na lysickém zámku. Na nádvoří bude vstup zdarma. Najdete zde menší jarmark, dýňové speciality, burčák a víno. Pořadatelé doporučují spojit návštěvu nádvoří s prohlídkou zámku. Součástí I. prohlídkového okruhu je totiž podzimní výstava květin a dýní. Vstupné do zámku je 200 Kč/dospělí.

Dýňové slavnosti v Levandulovém údolí, Chodouň

Kde: Levandulové údolí, Chodouň 276, U sila mezi Zdicemi a Chodouní, Středočeský kraj

Kdy: 5.–6. října 2024, od 10.00–18.00 hodin

Vstupné: neuvádí se

Více informací: https://www.levanduloveudoli.cz/

Pokud jste si mysleli, že v levandulovém údolí narazíte jen na levanduli, jste na omylu. Podzim je zde krásně barevný a plný dýní. V rámci dýňových slavností budete mít možnost ochutnat několik dýňových specialit a sladkých dobrůtek. Odpočinek a romantickou podzimní atmosféru najdete na dekách i lehátkách v being zóně, v restauraci či místní manufaktuře. V tento víkend proběhne v údolí testování nové dermokosmetiky, vyrobíte si vlastní BIO krém a získáte BIO levandulovou harmonizovanou vodu.

Podzimní dýňování s burčákem v zahradnictví

Kde: Jan Diviš Zahradnictví s. r. o., Pavlova 454, Radonice, Středočeský kraj

Kdy: 12. října, 8.00–17.00 hodin

Vstupné: neuvádí se

Více informací: https://www.jandiviszahradnictvi.cz/ Vyřezávané a zdobené haloweenské dýně k podzimu prostě patří. I proto si na této akci můžete vydlabat a nachystat vlastní dýňové strašidlo. A pokud chcete podzimní výzdobu pojmout netradičně, vyzkoušíte si květinové aranžmá do dýně. V rámci dílničky si vyrobíte vlastní motané, čajové svíčky nebo vonné vosky. Těšit se můžete také na burčák, dýňové latte, víno a další drobné občerstvení. A na památku si uděláte fotku ve speciálním Halloweenském fotokoutku.

Dýně Hokkaido je krásně sladká a má jemnou strukturu. Výborně se hodí k přípravě polévky. Můžete ji zpracovat také se slupkou. Máslová dýně je chuťově velmi jemná, proto ji použijete k přípravě sladkých dezertů. Muškátová dýně vyniká výraznou chutí, přitom je ale příjemně sladká. Hodí se na pečení. Dýňové špagety uděláte ze špagetové dýně, která se rozpadá na špagety (stačí k dlabání použít vidličku). Okrasné dýně využijte k dekorování domu či zahrady. Receptů na zpracování dýně v kuchyni je nespočet. Můžete si uvařit dýňové rizoto, polévku, omáčku, hranolky, noky, omeletu i špízy. Kdo má rád sladké, upeče přátelům muffiny, koláče nebo cheesecake. Dýňové pochoutky nabízí také na všech dýňových slavnostech a dýňobraních.

Máslovické dýňování

Kde: Pražská 3, Máslovice, Středočeský kraj

Kdy: 19. října, 13.00–18.00 hodin

Vstupné: 50 Kč

Více informací: https://www.maslovice.cz/

Vezměte děti a přijďte na Máslovické dýňování. V rámci celé akce si můžete vydlabat vlastní či zakoupenou dýni. Pořadatelé doporučují vzít si vlastní lžíci na dlabání a nůž na vykrajování dýní. K dispozici bude lektor, který vám dá několik tipů, jak postupovat. Využít můžete také drobnější materiál k dozdobení dýní. Jestli bude váš dýňový strašák, skřítek nebo prostě jen dýňák povedený, můžete se zúčastnit soutěže o nejlepší dýni. V rámci celé akce bude přichystáno několik dýňových sladkých i slaných specialit a další občerstvení. Od 16.30 si děti mohou projít pohádkový les a strašidelný dům. Krásná podzimní akce potěší celou rodinu.

Víno a dýně, Moravská Nová Ves

Kde: Vinaříček o.s., Výmol 1034, Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj

Kdy: 19. října, 11.00–19.00 hodin

Vstupné: 550 Kč

Více informací: https://vinaricek.cz/

Milovníci vína si tady přijdou na své. Jedná se o tradiční ochutnávku vín z místního vinařství, která je spojená s dýněmi. Celý prostor konání akce bude podzimně vyzdoben a dýně budou hrát hlavní roli v občerstvení. Vstupenky lze zakoupit v den konání akce na pokladně ve Výmole. V ceně je sklenička a vinařské platidlo za 400 Kč. K poslechu zahraje cimbálová muzika Husaři.

Dýňobraní na Lánech v Bohunicích

Kde: SVČ Lužánky–Lány, Brno – Bohunice, Jihomoravský kraj

Kdy: 19. října, 14.30–17.30 hodin

Vstupné: 250 Kč

Více informací: https://www.gotobrno.cz/

Tvořivé odpoledne pro malé i velké si užijete v Lánech v Bohunicích. Každý účastník si vydlabe vlastní dýni, vyrobí si podzimní dekoraci a vyzkouší několik tematických soutěží. Připraveno bude také dýňové občerstvení a fotokoutek. Nudit se nebudou ani nejmenší návštěvníci. I pro ně tady bude zábavy dostatek.

Děti do 10 let musí mít doprovod. Pokud mají o akci zájem děti starší 10 let, mohou se zúčastnit bez doprovodu dospělé osoby. S výrobou a dlabání dýní jim rádi pomohou lektoři. Aby mohli pořadatelé zajistit dostatek matriálu na tvořivé dílničky, je potřeba předem si rezervovat své místo.

Den dýní, Zámek Ždár nad Sázavou

Kde: Zámek Žďár nad Sázavou, Vysočina

Kdy: 27. října, 10.00–19.00 hodin

Vstupné: ZDARMA

Více informací: https://zamekzdar.cz/

Na tento dýňový den jen tak nezapomenete. Bavit se bude celá rodina, ale také kreativní jednotlivci. V rámci dílniček si za cenu od 50–200 Kč můžete vydlabat vlastní dýni, vyrobit si podzimní věnec, ubrouskovou technikou nazdobit lucerničku nebo vytvořit si podzimní magnet či pytlík na přírodniny. Zahřívat vás budou zapálené ohně, na kterých si opečete jablíčka. Odvážlivci se mohou vydat do dýňového bludiště nebo si zahrát s neznámým návštěvníkem nějakou deskovou hru. V 18.00 hodin proběhne světýlkový průvod po zámku, případně po okolí. Svačiny si brát nemusíte – občerstvení je zajištěno.

Zámek je otevřen i k běžným prohlídkám. V areálu najdete dětskou hernu, Muzeum nové generace, obchůdek a kavárnu.

Podzimní slavnost v ZOO Jihlava

Kde: ZOO Jihlava, Vysočina

Kdy: 28. října, 10.00–17.00 hodin

Vstupné: běžné vstupné

Více informací: https://zoojihlava.cz/

Máte v plánu vzít děti na výlet do ZOO? Tento víkend je k tomu jako stvořený. Celá ZOO bude podzimně vyzdobená dýněmi a dalšími dekoracemi. Za podívanou jistě stojí oběd a svačina vybraných zvířat – budou se jim servírovat dýně. Dýňové pochoutky budou připravené také pro návštěvníky zoologické zahrady. Zájemci si mohou dýni vydlabat a ozdobit.

Výstava dýní a dýňových aranžmá v botanické zahradě v Troji

Kde: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, Praha 7

Kdy: 11.–31. října

Vstupné: 180 Kč

Více informací: https://www.botanicka.cz/

Každým rokem na podzim Botanická zahrada v Troji ožívá dýněmi. Koná se zde hned několik tematických akcí, především v měsíci říjnu. Od 11. října do 3. listopadu bude pro veřejnost přichystána Výstava dýňových aranžmá, která je inspirovaná mexickým svátkem Día de los Muertos. Ten ctí památku zesnulých a oslavuje život. O víkendu 12. a 13. října si v rámci kreativních dílniček vytvoříte výrobky inspirované Mexikem. Sobota a neděle 19. a 20. října patří Dýňovým hrátkám a o týden později se tady budou dlabat dýně. Vrcholem bude večer 31. října, kdy proběhne velký průvod zahradou. Akce probíhají dle počasí – venku nebo v krytém výstavním sále.

Dýňová farma v Bykoši

Kde: Bykoš 8, Dýňová farma, Středočeský kraj

Kdy: září/říjen, 10.00–17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA

Více informací: http://www.pumpkins.cz/

Tady najdete dýně téměř na každém kroku. Majitelé dýňové farmy v Bykoši sami říkají, že někdy už mají pocit, že vidí jen oranžově, kolik dýní na farmě mají. Můžete si zde koupit nejrůznější druhy dýní pro vaše domácí zužitkování. A záleží jen na vás, jestli si uděláte polévku, koláč, kompot nebo dýně použijete jen na ozdobu. Děti zabaví několik domácích zvířat a menší herní atrakce. O víkendech vždy majitelé chystají občerstvení, např. dýňové burgery, dýňové pivo, dýňový dort apod. Dýňové výrobky můžete zakoupit i v místním obchůdku.