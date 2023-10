Dýňový koláč neodmyslitelně patří k podzimu: Těchto pět receptů potěší vaše chuťové pohárky!

Dýni a jablka oloupeme, nakrájíme na kousky. Nepatrně podlijeme vodou, podusíme, podle chuti přidáme cukr, citronovou šťávu, skořici a uvaříme na hustší kaši. Z mouky, másla, špetky soli, prášku do pečiva a asi tří lžic studené vody uhněteme těsto, které naplníme do vymazané a vysypané koláčové formy, přidáme dýňovou kaši, posypeme spařenými oloupanými mandlemi a ve vyhřáté troubě upečeme.

Do pečicí formy vlijeme lžičku oleje, vymažeme celý povrch, a pokud není silikonová, vysypeme ji lžící polohrubé mouky. Na vál nasypeme lžíci polohrubé mouky a rozprostřeme ji po vále. Na ni položíme těsto, které také moukou trochu poprášíme, nebude se tak lepit na váleček. Válečkem uděláme placku, která je trochu větší než forma. Těsto natáhneme na váleček a přeložíme na formu. Těsto do formy usadíme a kraje, které přečnívají, ořízneme. Dýňovou náplň vlijeme do formy a rovnoměrně rozetřeme. Pečeme při 180 °C asi 40 minut. Poté koláč vyndáme a můžeme dozdobit šlehačkou.

Na vál si nasypeme polohrubou mouku, přidáme sůl, cukr moučku, prášek do pečiva a nasucho zamícháme. Dále na vál přidáme heru, vejce, kůru z citronu a těsto zapracujeme. Okapanou a vychladlou dýni vložíme do vhodné misky, přidáme vejce, javorový sirup, med, mletou skořici, šťávu z citronu, zakysanou smetanu a dobře, nejlépe elektrickým mixérem zamícháme.

Dýňový koláč s pekany

Suroviny

křehké těsto 225 g

Na náplň

450 g dýně

2 žloutky

60 g světlého třtinového cukru

125 ml double cream nebo 40% šlehačky

2 lžíce javorového sirupu

1/ lžičky mleté skořice

1/2 lžičky muškátového oříšku

1/2 vanilkového extraktu

Na vrchní vrstvu

6 lžic javorového sirupu

75 g solených půlek pekanových ořechů

1 lžíci práškového cukru

Postup

Předehřejeme troubu na 200 °C, plynovou na stupeň 6. Na pečicí plech dáme rozpůlenou dýni bez semínek a pečeme asi 40 minut, až bude dužina měkká.

Dortovou formu vyložíme těstem. Necháme 15 minut vychladit a pak odřízneme přesahující okraje. Vyložíme těsto pečicím papírem a vyplníme fazolemi. Pečeme 15 minut, pak vyjmeme papír a fazole a pečeme dalších 5 minut, až bude těsto zlatavé.

Teplotu v troubě stáhneme na 160 °C, u plynové na stupeň 3.

Náplň: Dužinu dýní vyškrábneme do velké mísy a šťouchadlem na brambory vytvoříme hladkou hmotu. V misce vyšleháme žloutky s cukrem do pěnové hmoty. Všleháme double cream, javorový sirup, koření a vanilkový extrakt. Směs pak vmícháme do dýňové hmoty. Přendáme do předpečeného korpusu a pečeme hodinu, dokud nebude povrch pevný.

Vrchní vrstva: javorový sirup s pekanovými ořechy dáme do hrnce, vše prohřejeme a potom ořechy naaranžujeme na koláč a přelijeme sirupem. Na 10 minut ještě vrátíme do trouby. Koláč vyndáme z trouby, necháme vychladnout. Můžeme posypat práškovým cukrem.