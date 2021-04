Džínová bunda nestárne: Vyberte si z 50 kousků tu, která vám nejlépe sedne

Džínová bunda je kousek, který z přehlídkových mol ani ulic prostě nemizí. Nemusíte se proto bát větší investice a můžete si vybrat takovou, která vám co nejlépe sedne, i když možná bude dražší. Díky svému materiálu vám totiž džínová bunda vydrží i několik let a naděláte s ní parádu každou sezónu.

Oversized není pro každého

Džínové bundy se v obchodech objevují rok co rok v různých obměnách, ideální však je vsadit na minimalistickou klasiku, která nezestárne a o to déle vám vydrží. Chcete-li přece jenom trochu vybočovat, zvolte v posledních letech tolik oblíbenou oversized velikost. Ta sluší každé mladé slečně, zralé ženy by si ji ale měly pečlivě vyzkoušet, aby jim opravdu sedla. Co se týče barev, klasická modrá je prostě nesmrtelná, oblíbený je letos i tmavě modrý denim, skvěle však vypadají i černé nebo bílé kousky.

Džíska se navíc dá snadno kombinovat s ostatním oblečením. Skvěle vypadá například s jarními či letními květovanými maxi šaty, které jsou stále oblíbené, obléct ji však můžete i k sukním v midi délkách. Perfektně padne i ke kalhotám s koženým efektem a třeba i k obyčejnému bílému nátělníku nebo tričku. Opatrná buďte pouze ohledně kombinování s ostatními denimovými kousky. Dávat dohromady dva odstíny modré džínoviny totiž může být ošemetné, proto se tomu raději vyhněte.

Inspiraci najdete v naší galerii!

A jaké si pořídit džíny? Podívejte se na video: