Džíny letošní sezóny: Zvonáče se vrací v plné parádě, vybírat můžete ze 3 střihů!

Zvonové kalhoty neboli "zvonáče" se o comeback už chvíli pokoušejí, letos jim to ale konečně bude dopřáno ve vší parádě. Neznamená to, že byste měla všechny ostatní džíny ze svého šatníku vyházet, naopak. Uložte si je, on jejich čas zase brzy přijde. Mezitím jim ale pořiďte sourozence ve stylu flare jeans, bootcut nebo wide leg.