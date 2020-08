ELIŠKA (33): S bývalým manželem jsem bojovala, usmířila nás až jeho nová žena

Eliška se vdávala velmi mladá a brzy zjistila, že manželství bylo chyba. I po rozvodu to s bývalým manželem neměla jednoduché, nikdy by ji ale nenapadlo, kdo její problémy nakonec vyřeší...

Brali jsme se brzy, těsně před dvacítkou – museli jsme. Že čekám Tomáška jsem zjistila až na přelomu čtvrtého a pátého měsíce, moje tělo si ze mě totiž udělalo „dobrý den“ a já ještě ve třetím měsíci těhotenství normálně menstruovala.

Už rok po Tomově narození jsem pochopila, že mé manželství byl jeden velký omyl. Mikuláš byl nedospělý a nevybouřený mladíček. Já byla sice také mladá – má puberta za sebou sotva zavřela dveře, ve kterých se ale potkala s mým mateřstvím a z odrostlé puberťačky se ze dne na den stala milující a starostlivá máma maličkého Tomáška.

Miky měl pochopitelně našeho syna také rád, ale ještě radši měl sebe a své zájmy – kamarády, alkohol, diskotéky, festivaly a bohužel i „kamarádky“.

Když byly Tomáškovi tři roky a já mohla nastoupit do práce a být trochu nezávislá, podala jsem žádost o rozvod. První roky samoty v pronajaté garsonce nebyly lehké, ale díky rodičům, kteří měli velké výčitky, že mě do svatby tlačili, jsem nakonec začala život docela pěkně zvládat.

Asi ze mě znovu nabité sebevědomí sálalo na sto honů, a tak se kolem mě začali znovu motat „kluci“. Jeden se i přes moje ignorování a přezíravost motal tak dlouho a natolik vytrvale, že jsem s ním nakonec šla na večeři.

Nyní spolu večeříme už několik let každý den. Můj druhý muž se jmenuje Petr a mám pocit, že jsem ho od života dostala jako odměnu za to, co jsem s Mikulášem prožila a vydržela, ale o tom se mi psát nechce, to je za mnou.

Celé roky od mého rozvodu byly naše vztahy s „ex“ šíleně napjaté. Muž mi rozvod nemohl odpustit a pár let mi to dával pěkně „sežrat“ různými schválnostmi; nepravidelným placením alimentů počínaje a drobnými naschvály ohledně Tomáška konče.

Vše se začalo uklidňovat, až když potkal Terezu. Svatou Terezu! Ta dáma spadla snad z nebe, Tom se ze dne na den začal od Mikyho vracet veselý, vyprávěl, co teta vařila, co mu četla za pohádku, kde byli na výletě – až jsem trochu žárlila a pochopitelně si říkala něco v tom smyslu, že „nové koště dobře mete“.

Jenže nic se nezměnilo ani po roce, po dvou, kdy už měl Tomášek malinkou nevlastní sestřičku. „Svatá Tereza“ nedělala mezi mým synem a její dcerkou žádné viditelné rozdíly. Ba co víc! Bývalý manžel nejenže se staral, začal brát syna na dovolené, občas ho s Terkou vyzvedli ze školy, ale také platil s železnou pravidelností alimenty a vůbec se evidentně moc snažil, aby byl dobrý táta.

Do kolen mě ale skutečně dostal až během předávání Toma v době vánočních svátků, byli jsme oba zjihlí sváteční atmosférou a já navíc čerstvě těhotná. „Eliško, můžu tě obejmout? Víš, teď už vím, že jsem se choval jako idiot, byl jsem nedospělé tele a je mi líto, že jsem ti tolikrát ublížil, prosím, odpusť mi to,“ vyhrkl najednou celý rudý a já se dojetím rozplakala.

I takhle to dopadá, když chlap potká fajn ženskou… S Terkou jsme týden po Vánocích šly na kafe, chtěla jsem jí poděkovat, vždyť klidu v rodině není nikdy dost a smíření a odpuštění jsou neuvěřitelně osvobozující. Od té doby spolu všichni báječně vycházíme.