Významné ženy našich dějin: Eliška Přemyslovna, poslední česká královna

Doba, do níž se Eliška narodila, nebyla v českém království jednoduchá a mnohdy ani přehledná. Neustálé vzpoury šlechty proti králi, rozbroje panstva mezi sebou a Eliščini velice mladí rodiče, to všechno formovalo její budoucí cestu životem.

Malý zájem rodičů

Eliška se narodila 20. ledna 1292 jako dcera krále Václava II. a jeho manželky Guty Habsburské. Oba rodiče byli velmi mladí, kolem dvaceti let, a Eliška byla už jejich čtvrtým dítětem. Není divu, že se dětem moc nevěnovali, péči o potomky přenechávali chůvám. Když bylo Elišce pět let, došlo k velké události – rodiče byli korunováni za krále a královnu českých zemí.

Poznejte významné ženy českých dějin V našem seriálu vás zveme k seznámení s významnými ženami našich dějin. Některé se zasloužily o pokrok už ve středověku, třebaže v době, kdy žily neměly moc možností se prosadit. Několik století nemohly ženy ukázat svoje schopnosti a nadání, a přesto některé vystoupily z řady i v té době a posunuly běh světa kupředu. Každá z těchto žen má zásluhy na tom, že dnešní svět je ženám otevřený a respektuje jejich cit i rozum.

Guta Habsburská, matka Elišky, si svého titulu příliš neužila, zemřela šestnáct dní po korunovaci.

Neklidná doba i v rodině

Václav II., otec Elišky, se stále nemohl rozhodnout, dá-li dceru na výchovu do kláštera, nebo ji nechá doma, víc se staral o to, aby se znovu oženil. Jeho volba nakonec padla na mladičkou (jen o pár let starší než jeho dcera) Elišku Richenzu, kterou si přivezl z Polska( v Čechách se jí říkalo Eliška Rejčka). Ctižádostivá a chytrá Eliška si macechu nijak neoblíbila a macecha o její náklonnost také nestála. A tak odešla Eliška Přemyslovna v jedenácti letech do kláštera, který vedla její teta Kunhuta. Tam se Elišce dostalo jako královské dceři patřičného vzdělání.

Hra o český trůn

Václav II. byl dlouho nemocný, po jeho smrti roku 1305 krátce vládl jeho syn Václav III., Eliščin o tři roky starší oblíbený bratr. Ten však byl zabit v roce 1306 v Olomouci a vlády se ujal manžel starší Eliščiny sestry Anny, Jindřich Korutanský. Jako vladař se moc neosvědčil, situace v království byla hodně nepřehledná. Panstvo se snažilo navyšovat svůj majetek, každý si hrál na svém písečku a státní zájmy šly stranou.

Eliška měla vykoupit zemi svoji svobodou

Neudržitelnost stavu země si Eliška uvědomovala, věděla, že má nárok vládnout zemi. Podporovala ji v tom církev, která východisko z krize v Čechách viděla v Janu Lucemburském, synu římského krále Jindřicha VII. Římský král Jindřich chápal přemyslovské dědictví jako odumřelé léno, nechtělo se mu poslat jediného syna Jana (narodil se roku 1296) do Čech, nabízel místo něj svého bratra Walrama. Církevní vyjednavači jej ale přesvědčili, aby Jana s Eliškou oženil.

Velkou roli při vyjednávání sehrál arcibiskup Petr z Aspeltu, který působil jako kancléř ve službách Václava II.

Budoucí ženich sotva odrostl dětským botám

Eliška věděla, že budoucí ženich, Jan Lucemburský, je skoro o pět let mladší. Jan zase chtěl svou budoucí manželku před svatbou vidět, kolovaly totiž různé zvěsti o jejím vzhledu. A tak se za ním s doprovodem Eliška roku 1310 vypravila. K velkolepé několikadenní svatbě došlo ještě téhož roku 1. září a Eliška se mohla ujmout vladařských povinností. K tomu mezi roky 1313 a 1323 porodila sedm dětí.

Nejstarší syn, pokřtěný jako Václav, byl vychováván na francouzském dvoře, kde při biřmování dostal jméno Karel. Byl to budoucí král a císař Karel IV.

Manželství i doba byly divoké

Mladý král Jan Lucemburský se o rodinu příliš nezajímal. Hodně cestoval, domů si jezdil pro peníze. Mezitím zemřel jeho otec a Jan se marně snažil o získání římské koruny. Toho využila česká šlechta v čele s Jindřichem z Lipé (milencem Rejčky – té se dvořil i Jan) a pomluvila jej u královny, že má zájmy jinde. Vznikaly tak hluboké roztržky mezi Janem a Eliškou, neustále se rozcházeli a dávali dohromady (z každého usmíření se narodily děti).

Rozpory podněcovala s chutí a vášní Rejčka, vdova po Václavovi II. Tomu období se začalo říkat válka královen – a v této válce Eliška prohrála.

Eliška se nakonec uchýlila i s dětmi na hrad Loket. Tam byla Janem přepadena, tam jí vzal nejstaršího tříletého syna a odvezl jej do Francie na vychování. Eliška už synka nikdy v životě neviděla. K pobytu jí Jan určil Mělník a sám začal jezdit po turnajích, cestoval a užíval života. Nutno přiznat, že byl výborným vyjednavačem a diplomatem a zasloužil se o vymezení hranic států v Evropě.

Na co zemřela Eliška Přemyslovna

Eliška opustila veřejný život, ke konci toho svého se usadila u příbuzných v Bavorsku, protože Jan ji podezříval, že proti němu chystá vzpouru. Když se roku 1325 vrátila do Čech, trpěla tuberkulózou, na kterou v roce 1330 zemřela. Až do konce s ní zůstala jediná dcera Anna, ostatní děti byly po celé Evropě.

Eliška Přemyslovna zemřela na svátek sv. Václava v 39 letech, pohřbena je v klášteře na Zbraslavi vedle otce a bratra Václava.

Eliška vedla nelehký život – k jeho konci sbírala ostatky svatých, usilovala o uznání své pratety Anežky České světicí a podporovala stavbu zbraslavského kláštera. Byla sice českou královnou, ale neměla ani takový majetek jako její macecha Eliška Rejčka, která budovala v Brně klášter. Na poslední Přemyslovnu bychom neměli zapomenout: Přes nelehký život jí byl osud českých zemí nejpřednější.