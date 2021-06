EMA (39): Jak se vyrovnat s rozchodem, když ho stále miluji?

Foto: iStock

Ema je úspěšná manažerka jedné nadnárodní společnosti. Chytrá, sebevědomá a snad už od základky věděla, co od života chce. Na jedné ze svých zahraničních služebních cest se seznámila s Patrikem. V podstatě na první pohled se do něj zamilovala. Imponoval jí tím, že byl vždy pozitivní, vtipný a byl to velký gentleman. Od první chvíle, kdy ho potkala, si v hlavě nastavila, že je to muž, se kterým chce žít a který bude otcem jejích dětí.