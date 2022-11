EMA (39): Místo rande odjel na rok do Peru. Vrátil se a dělá, že se nic nestalo

Místo čtvrtého rande Emě její přítel zavolal, že je na cestě na letiště. Letí prý na rok do Peru. A stejně jako zmizel, tak se i objevil a chtěl ve vztahu plynule pokračovat dál, jako by zmizel před týdnem.

Přemýšlím, zda jsem nenormální já, anebo on. Před rokem jsem se zamilovala, dalo by se říct, že na první pohled i dotek. Sama sobě jsem lhala, že půjde jen o povyražení a hezkou chvilku s hezkým klukem.

Jenže když jsem se vedle něj druhý den ráno probudila, bylo mi jasné, že v tom lítám až po uši. Poznali jsme se na seznamovacím turistickém víkendu a už druhý večer jsem s ním skončila na pokoji. Tedy nejen na pokoji…

Oba jsme se pak smáli tomu, že jsme ten víkend vzali opravdu vážně a seznámili se se vším všudy. Vašek se jevil jako nenuceně příjemný a společenský kluk do nepohody. S ničím si nelámal hlavu, byl neskutečně autentický a bezprostřední, a navíc měl velký smysl pro humor.

Bohužel mi tehdy tak nějak nedošlo, že podobné typy, zvláště jsou-li single ještě ve čtyřiceti, sice obvykle bývají báječní společníci, často i milenci, ale mnohdy jsou poněkud nepoužitelní pro normální partnerský a rodinný život.

Když jsme z víkendu odjížděli, Vašek mi sdělil, že se do mě šíleně zamiloval a že se co nejdříve musíme vidět. Pozval mě dokonce k sobě domů.

Mého syna hlídala babička, maminka bývalého manžela, a já tak mohla s Vaškem strávit další víkend. Byly to báječné dva dny, a došlo dokonce i na seznamování s Vaškovými rodiči.

Přítel bral všechno „hopem“, ale s lehkostí, nijak netlačil na pilu. Nikdy jsem nikoho tak uhrančivého nepotkala, byla jsem naprosto paf z jeho klukovské hravosti a nekomplikovanosti. Nic nebyl problém, do všeho šel po hlavě, vše ho bavilo.

Se svými rodiči měl hezký vztah, čehož si u mužů hodně všímám. Mnoho to o nich napoví. Dva týdny nato přišlo třetí rande. Opět jsem strávila noc u Vaška, tentokrát už bez návštěvy rodičů.

Přítel mi uvařil večeři i snídani, vyznával mi lásku, povídal o svém životě, o dětství, o vztazích, o plánech, o životních snech a ptal se na ty mé. Hodně jsme si notovali. Domů se mi odjíždělo těžko, nejraději bych vzala syna a přestěhovala se okamžitě k příteli. Ale díky bohu jsem měla dost soudnosti, zkušeností a rozumu, abych nic podobně šíleného nezačala organizovat. Myslím, že by přítel nebyl proti.

Týden nato bylo ale úplně všechno jinak! Měli jsme domluvené rande, výstavu a kino, jenže přítel mi ráno zavolal, že jede na letiště a schůzku ruší. Když jsem se ho zeptala, kam letí a kdy se vrací, naprosto nadšeně mi sdělil, že letí na rok do Peru.

Prý to bylo rychlé rozhodnutí, kamarád kamaráda, který měl do Peru letět, utrpěl vážný úraz a Vašek přijal nabídku a jede místo něj. Mají tam prý za výpomoc zajištěné bydlení u krajanů. Pochopitelně plánují i hodně cestovat a užívat si život. Vašek na cestu věnoval veškeré úspory.

Vše líčil, jako by se nechumelilo, jako by měl jet vlakem do Brna a přijet druhý den, a ne za rok. Vůbec jsem netušila, co na to říct. Přítel mi řekl, že mě miluje, že bude psát a rozloučil se.

Vzpamatovávala jsem se pět měsíců. Vašek mi napsal jen třikrát. Poslal fotky a psal, že se mají báječně a stále někde cestují. Byl nadšený jako děcko, ale to on byl úplně ze všeho. Vše jsem oplakala, cítila jsem se zrazená, využitá a opuštěná. Ale nakonec jsem se pochopitelně oklepala, co jiného jsem ostatně měla dělat?

Jenže nyní, rok po jeho odjezdu, zazvonil telefon a v něm se ozval známý hlas: „Miláčku, zlaťáčku, tak jsem zpátky, kdy se uvidíme?“ Oněměla jsem. Místo odpovědi jsem telefon položila. Volal mi pak ještě několikrát, ale telefon jsem nebrala. Samozřejmě i psal, ptal se, co se děje, proč s ním nemluvím a podobně.

Naprosto netuším, zda je Vašek takový mimoň, že nechápe, co se ve mně děje, anebo to zkrátka zkouší. Musím říct, že mě ten člověk stále přitahuje, je v něm cosi neodolatelného, ale co se vztahem, ve kterém nevíte dne ani hodiny?