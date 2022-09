Emocionální překážky podle horoskopu: Býci jsou urputní, Berani se urážejí

Co čeká jednotlivá znamení na podzim? Podívejte se na video:

Někdy jsou Vodnáři přehnaně praktičtí a neromantičtí. Vodnář se jen málokdy dokáže povznést nad starými křivdami a chová v sobě zášť i k lidem, kteří mu kdysi dávno ublížili. Dalo by se říct, že Vodnáři neodpouštějí. A protože si často drží odstup i od svých vlastních emocí, pokud jim někdy ublížíte, rozhodně nečekejte, že se nad vámi slitují.

Ryby jsou známé slovíčkařením. A to většinou ve chvíli, kdy se s nimi druzí snaží navázat upřímnou konverzaci. Namísto upřímného rozhovoru se ostatní od Ryb většinou dočkají jen provokativních slovních hříček a ironických dvojsmyslů. A právě sarkasmus je další nevalnou vlastností Ryb, pro kterou je někteří moc nemusí. Jsou to cynici, kteří se ke všemu novému stavějí skepticky.

Nikdy se nepouštějte s Beranem do hádek a diskuzí. Stejně vám totiž nedá za pravdu, navíc jsou Berani opravdu hodně popudliví. Jakýkoliv nesouhlas nebo jiný názor berou jako narážku nebo útok proti své vlastní osobě.

Býci se kromě toho někdy bojí zkoušet nové věci, protože mají rádi své pohodlí a životní jistoty. To je často vede ke konzervativním přístupům a stereotypům. Slabost pro luxusní věci a přepych někdy vede Býky k nadměrnému utrácení. Asi není nutné zmiňovat ani Býkovu tvrdohlavost a schopnost jít hlavou proti zdi, když jsou o něčem přesvědčení. Býci musejí mít vždycky navrch a prosadit si svou. Stejně tak neumějí nechat věci jen tak být, což může způsobovat komplikace Býkovi i jeho okolí.

Zrozenci ve znamení Býka nepřijímají jiné názory, než jsou ty jejich. Pokud mají s někým opačné pohledy na věc, musí si ten svůj prosadit za každou cenu. A to i v případě rizika ztráty přátelství či partnerství. Navíc Býci nedokážou být přizpůsobiví. Spolupráce s nimi tedy může být dost obtížná. Býk dává všem jasně najevo, že musejí hrát podle jeho pravidel. Nerad se přizpůsobuje, a s čím nesouhlasí, to ani nerespektuje.

Blíženci (22. 5. — 21. 6.)

Blíženci mají hned několik osobností najednou a právě z toho plynou některé jejich problémy. Asi jen málokdo by o zrozencích Blíženců hádal, že si nevěří a jsou věčně nespokojení sami se sebou. Navíc jsou netrpěliví. Neustále o něco usilují. Ať už o víc znalostí, více moudrosti a více míst a předmětů k navštívení, o lepší plat nebo místo, další dovolenou nebo lepší záliby. Mají proto tendenci se tvrdě odsuzovat, pokud se jim zrovna nedaří to, co si předtím naplánovali.

Kromě toho jsou Blíženci hodně náladoví a nesnášejí stereotyp. Nevydrží ani chvíli v klidu a jsou v neustálém pohybu. To jim může způsobovat stres, který si pak vybíjejí svou nepříjemností k ostatním. Blíženci dokonale maskují své skutečné pocity. Když s někým mluví, volí svá slova tak, aby nikdo nepoznal, jak se doopravdy cítí. Mají také velké problémy důvěřovat ostatním. Nevynikají ani ve schopnosti se dlouze a naplno soustředit, protože je zajímá příliš věcí najednou.