Emoční stres způsobuje tloustnutí i zdravotní problémy. Jak ho zvládnout?

Jak zvládnout emoční stres?

Dobrou zprávou je, že existuje mnoho způsobů, jak ovládnout stres, pokud vás začne přemáhat. Prvním krokem jsou zdravé životní návyky – pravidelné cvičení, dostatečný pitný režim, zdravá strava a dostatek spánku. Poslouchejte své tělo a snažte se mu dopřát to, co potřebuje.



Kromě toho je důležité si uvědomit, co konkrétně vás stresuje. I když se stres může objevit nečekaně, z dlouhodobého pohledu můžete vypozorovat určité vzorce, opakující se scénáře, které vás stresují. „Ačkoli si zprvu nejsme vědomi toho, co stres vyvolává, je užitečné věnovat pozornost varovným signálům, jako jsou silné emoce,“ vysvětluje psychiatrička O’Neillová. Pokud se vám pravidelně v určité situaci dělá nevolno, máte průjem nebo se vám rozbuší srdce, je jasné, že tato situace vás stresuje. Když víte, jaké situace vás mohou potenciálně stresovat, je jednodušší tyto negativní pocity zvládnout.