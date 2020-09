Energetický úklid bytu – opravdu vám pomůže?

Vůně kadidla zmírňuje problémy s roztěkaností, působí harmonicky a „hojí“ energeticky prostor. Pokud budete používat vonné oleje, bude čisticí síla slabší, ale o to zase bude dům příjemněji vonět. Některé oleje mají skutečně antibakteriální a antimykotické vlastnosti (například již zmíněná levandule nebo tea tree olej). Nečekejte, až vědci tohle všechno potvrdí, a věřte svým babičkám. A prostě vonné oleje vyzkoušejte. Použít můžete aroma lampu, kde do vody kápnete pár kapek esenciálního oleje. Ujistěte se ale, že jsou přírodní, syntetickými byste si moc nepomohla.

Čištění solí

Čištění pomocí soli je docela známé. O soli se ví, že má tendenci absorbovat negativní energie. Proč? Možná proto, že sůl má do sebe tendenci natahovat i vodu. (Vzpomínáte, jak se hezky dají vyčistit skvrny od červeného vína, pokud na ně na chvíli nasypete sůl?) Možná proto se začalo říkat, že sůl čistí i energie. Ostatně proč bychom se jinak hnali každé léto k moři? Jen kvůli slunci to určitě nebude, to bychom mohli být třeba na poušti nebo v Horní Dolní.

Jak postupovat při čištění solí? Nasypte ji do misek do rohů pokoje a nechte aspoň tři dny působit. Až bude mít sůl „dost“, poznáte to. Začne být našedlá. Rozhodně ji pak už nepoužívejte k ničemu jinému a poté, co ji z rohů pokoje uklidíte, ji vyhoďte nebo spláchněte.