ERIKA (37): Pubertální dceru zajímá, jak má být dobrá v posteli

Eričina dcera Sandra má teprve čtrnáct let. Její nejlepší kamarádka Eva je stejně stará a u své matky zjišťuje, jak má být dobrá v posteli. Erika se obává, že za ní se stejnou otázkou přijde i její dcera. Zásadně nesouhlasí se vstřícným postojem Eviny matky, která dceři vše ochotně vysvětlila a dala jí několik rad do jejího mladého sexuálního života.

S Barborou jsem se seznámila v porodnici. Byly jsme spolu na pokoji a obě jsme měly krásné malé děvčátko. Už od první chvíle jsme si rozuměly, jako bychom byly dlouholeté přítelkyně. Snad proto nám naše přátelství vydrželo už čtrnáct let a pravidelně se vídáme. Holky si spolu chodily hrát na pískoviště a vyrůstaly společně. Prožívaly spolu všechny důležité životní milníky, chodily spolu do stejné školky i školy. Jsme téměř jako jedna rodina. Jediné, co je mezi námi rozdílné, je postoj k výchově dětí.

Barbora je ke svým dětem hodně přátelská a řekla bych, že na můj vkus se z jejich vztahu vytratil respekt a úcta k rodičům. Já se snažím být mým dětem kamarádkou, ale neustále si udržujeme ten správný odstup a určitá pravidla. Nikdy bych si od dítěte nenechala mluvit do manželství nebo toho, jak vedu domácnost. A některé Barbořiny dialogy s dcerou mi opravdu hraničí s nevychovaností a drzostí.

Když mi Barbora začala vyprávět o tom, jak se se svou čtrnáctiletou dcerou Evou baví o sexu, nepřišlo mi to normální. Naprosto bez okolků mi Barbora přiznala, že za ní dcera přišla a zeptala se jí, jak má být dobrá v posteli. Otevřeně si o tom promluvily a Barbora jí dala několik rad k tomu, aby byla v posteli za hvězdu.

Byla jsem v šoku, že tyto věci řeší se čtrnáctiletou dcerou. Já sama jsem měla první sex v osmnácti. Ve čtrnácti jsem myslela na kamarádky a na to, jak pomoct rodičům s domácností a zvířaty. Barbora mi odvětila, že taková je dnešní doba a ona je ráda za to, že jde Eva za ní a nehledá si hloupé informace na internetu.

Já se nyní opravdu děsím toho, až přijde moje Sandra za mnou a zeptá se mě na to, jak být dobrá v posteli. S Evou jsou dobré kamarádky, často spolu chodí ven, a tak předpokládám, že mají stejné zájmy a názory. Jedna ovlivňuje druhou a Sandra se často nechá strhnout davem. Nechci Sandru zklamat, ale zároveň si myslím, že na hrátky v posteli má ještě času dost. Vždyť je teprve dítě. Nebo ji tak vidím jenom já ve svých očích a je to v této době opravdu normální?

Když jsem to probírala s manželem, shodli jsme se na tom, že my Sandru rozhodně podporovat nebudeme. Důležité pro nás bude vysvětlit jí, že je na určité věci ještě mladá a měla by tomu dát čas. Nebudu jí dávat žádné návody nebo rady na to, jak má být dobrá v posteli.

Raději jí vysvětlím, že by měla počkat na toho správného kluka, kterého bude milovat, a teprve s ním se pustit do tohoto vážného kroku. Opravdu se ale bojím, že jí tímto postojem zklamu a nepochopí mě. Jestli je pro Evu normální spát s kluky už nyní a řeší to se Sandrou, tak chápu, že to bude dceru také lákat. A rozhodně nebude stát o to, aby musela poslouchat, co smí nebo nesmí dělat.

Nejraději bych šla za Barborou a vynadala jí. Přece nemůže mít k sexu své čtrnáctileté dcery tento postoj. Je to nemorální. Měly bychom táhnout za jeden provaz a obě holkám vysvětlit, že nemají kam spěchat. Teď už je ale pozdě a já mám obavy, kdy Eva nebo Sandra přijdou s tím, že jsou těhotné. Nebo ještě hůř, že jsou nemocné. Celá doba je zvrhlá, když malé děti řeší sex a mají potřebu zjišťovat si, co a jak mají dělat, aby byly dobré v posteli.