Erotická rychlovka: Ideální polohy pro sex, když si chcete užít mimo domov

Zezadu na stojáka

Otočte se čelem k něčemu, o co se můžete opřít a co se nezřítí při prvním prudším pohybu. Ať už je to stěna nebo hora krabic, zapřete se, vyšpulte mírně zadeček, aby měl partner snazší cestu. Jaký otvor si pro rychlovku zvolíte, je samozřejmě na vás, pokud jste fanynkou análního sexu, nic vám v tom nebrání. Partner vám může zároveň při pronikání dráždit klitoris, což velmi urychlí i vaše vyvrcholení. Pokud na něj nedosáhne, pomozte si sama.