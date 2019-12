Dárková sada Fifty Shades Freed - Pleasure Overload

Také jste se zamilovala do filmu Padesát odstínů šedi a jeho pokračování a po nocích občas sníte o tom, aby si s vámi partner pohrál stejně, jako to dělal Christian s Anastasií? Díky této sadě se vám otevřou dveře do tajemného světa lehkých sado-maso hrátek. Dárkové balení obsahuje devět erotických pomůcek pro hrátky v páru, jako jsou například důtky, saténová maska na oči, stuhy pro znehybnění partnera nebo vibrační kroužek na penis, to vše v sexy zlatofialové kombinaci.

www.sexshop.cz 2590 Kč