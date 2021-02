Erotické hrátky ve sprše: Jak si sama udělat dobře za pomoci proudu vody?

Sexy příběhy

Pokud máte čas udělat si pro sebe ještě delší chvilku než jen tu k hupnutí pod sprchu, dejte si třeba vanu. Navoďte si příjemnou atmosféru, zapojte svíčky nebo to, co máte ráda. Vezměte si s sebou do vany knihu, která obsahuje erotické čtení. Navnaďte svou fantazii a vzrušení vystupňujte do bodu, kdy vás dostane i pouhé tření žínkou!